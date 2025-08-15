8월 19일 11시까지 ‘크리성수 BIG 3 티켓’ 77% 할인가 1만2000원 선착순 500매 한정 판매 ‘2025 크리에이티브×성수’ 9월 15일~21일 7일간 에스팩토리, 헤이그라운드 등 성수동 전역 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 오는 9월 서울을 대표하는 글로벌 문화창조 산업축제 ‘2025 크리에이티브×성수’를 저렴하게 즐길 수 있는 ‘크리성수 BIG 3 티켓’을 이달 19일까지 판매한다.

‘크리에이티브×성수’는 ‘성수에서 엮이고, 들끓고, 넘치다’라는 슬로건 아래 올해 3회째를 맞이한 성동구 소재 문화창조 기업과 성동구가 협력하여 만드는 글로벌 문화창조 산업축제다.

올해 ‘2025 크리에이티브×성수’는‘ 창조적 시대정신(CREATIVE ZEITGEIST, 부제: 변화를 이끄는 질문)’을 주제로 작년보다 2개 분야가 늘어난 총 13개 분야, 약 100여 개 다채로운 프로그램을 선보인다.

특히, 올해는 크리에이티브×성수의 3가지 대표 프로그램인 ‘CT페어’ ‘플레이성수’ ‘뮤직성수(브릿지 뮤직 성수)’을 한 번에 즐길 수 있는 ‘크리성수 BIG 3 티켓’을 새롭게 도입한다.

‘CT페어(문화창조산업페어)’는 성수동 최대 복합문화공간인 에스팩토리에서 최첨단 문화기술 기업과 문화콘텐츠 기업이 협업한다. 도시, 기술, 콘텐츠, 사람이 교차하며 만들어내는 문화기술 실험의 장으로 미래 문화 콘텐츠의 방향을 묻고 전시와 토크로 답을 연결할 예정이다.

‘플레이성수’는 성수동 전역에 도심형 방탈출 게임을 펼친다. 성수동 곳곳의 랜드마크를 방문하며 다양한 앱 및 웹 상호작용을 활용한 미션을 수행하며 일상에서 스쳐 지나갔던 공간의 잠재력을 발견하게 된다.

‘뮤직성수’는 재즈 페스티벌 및 퍼레이드, 시민참여 퍼포먼스 등 다양한 장르의 공연으로 성수동을 찾은 모든 방문객이 함께 즐길 수 있는 흥겨운 축제의 장을 만들어 나간다.

3개 프로그램 정상금액인 5만3000원에서 77% 할인된 1만2000원으로 단 2주간 500매 한정 수량으로 판매한다. 해당 티켓은 8월 19일 오전 11시까지 이벤터스 사이트 또는 29CM 홈페이지에서 구매할 수 있다.

‘2025 크리에이티브×성수’는 3가지 프로그램 이외에도 방문객에게 다양하고 특별한 콘텐츠 및 최신 트렌드와 인사이트를 제공할 계획이다. 행사는 오는 9월 15일부터 9월 21일까지 7일간 성동구 성수동 전역에서 진행한다.

정원오 성동구청장은 “크리에이티브×성수가 성동구를 대표하는 축제로 자리매김하여 문화예술 활성화, 관광 효과, 상권 활성화, 일자리 창출 등 지역산업과 연계해 성동구의 성장엔진 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.