[헤럴드경제=나은정 기자] 영화 ‘범죄도시’에 출연한 배우 이지훈(40)이 지난달 자택에서 배우자와 다툼을 벌인 끝에 경찰이 출동한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

14일 경찰에 따르면 지난달 24일 오후 경기도 부천시의 자택에서 이지훈이 아내를 폭행했다는 112 신고가 접수됐다. 이지훈은 아내와 말다툼을 하다 집을 나서려 했고, 아내가 이를 제지하는 과정에서 몸싸움이 벌어진 것으로 전해졌다.

이지훈 소속사는 “부부 간 말다툼 중 배우자의 신고로 경찰이 출동했으나 폭행 사실은 없었다”고 해명했다.

경찰은 폭행 혐의로 이지훈을 조사했지만 아내가 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝혀 사건을 형사 사건이 아닌 가정보호사건으로 분류했다. 경찰은 현장 진술 등을 토대로 중대한 사안이 아니라고 판단하고 조만간 사건을 종결할 예정이다.

소속사는 “이번 일로 대중께 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드리며, 이지훈과 배우자 모두 반성하는 마음을 갖고 있다”면서 “폭행 사실은 없으며, 배우자께서도 처벌 의사가 없음을 명확히 밝혀 현재 사건은 종결 절차를 밟고 있다”고 입장을 밝혔다.

이지훈은 KBS 20기 공채 탤런트 출신으로, 영화 ‘롤러코스터’의 단발머리 의사, ‘범죄도시’ 3·4에서 형사 양종수, 드라마 ‘고려 거란 전쟁’에서 병부시랑 역할로 대중에 얼굴을 알렸다.