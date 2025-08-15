[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 ‘펫푸드영양관리사 양성과정’개강을 시작으로 교육부 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환인 ‘대구시민 평생학번제’ 구현을 위한 평생교육과정을 운영한다고 14일 밝혔다.

‘대구시민 평생학번제’는 대구시민이라면 누구나 생애 전 주기에 걸쳐 다양한 교육과정을 수강할 수 있도록 해 시민의 학습권을 보장하고 지역 인재를 양성하는 것을 목표로 한다.

올해 평생교육과정은 ▲생애주기별 맞춤형 프로그램 ▲시민 참여형 열린대학 프로그램 등으로 구성됐다.

생애주기별 맞춤형 프로그램에는 취미를 직업으로 연계하는 파크골프지도자 과정이 포함되며 열린대학 프로그램에는 ▲펫푸드영양관리사 양성과정 ▲플로리스트 입문반 ▲시니어 1인 요리 마스터 클래스 ▲스마트 금융관리 과정 등 총 16개 과정이 2025년도에 순차적으로 개설된다.

또 대구시민의 의견을 반영하고 평생교육과정 활성화를 위해 늘 배움 서포터즈와 평생교육 동아리도 함께 운영할 계획이다.

이태정 평생교육원장은 “이번 평생교육과정은 지역민이 대학과 함께 배우고 성장하는 평생학습 체계를 마련하는 중요한 계기”라며 “대학의 교육 자원을 지역사회에 적극 개방해 상생의 가치를 실현하겠다”고 말했다.