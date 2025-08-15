[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난 12일부터 2박 3일간 가야산오토캠핑장에서 열린 ‘캠핑 관광 1번지 성주, 밤마다 가야산 힐링 플러스’ 행사가 가족 단위 캠핑객들의 높은 호응 속에 성황리에 마무리됐다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 여름철 무더위를 날리고 자연 속에서 휴식을 즐길 수 있도록 물놀이장, 플리마켓, 퓨전국악 공연, 캠핑요리 대회 등 다채로운 프로그램을 마련해 참가자들에게 캠핑의 재미와 힐링을 동시에 제공했다.

총 3회차로 구성된 ‘밤마다 가야산 힐링 플러스’는 이번 여름철 콘셉트의 1회차를 시작으로, 10월 24~26일 ‘할로윈’, 11월 8~9일 ‘겨울맞이’ 콘셉트로 이어질 예정이다.

매 회차마다 다른 테마로 기획해 캠핑객들에게 새로운 즐거움을 선사한다는 계획이다.

이병환 성주군수는 “무더운 여름, 가야산 자연 속에서 가족이 함께 즐기고 쉬어가는 시간이 되었길 바란다”며 “오는 30일 성밖숲에서 열리는 야간관광특화 프로그램 ‘트윙클 성주! 성밖숲 나이트워킹’에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.