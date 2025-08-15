[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]한국자유총연맹 청도군지회는 14일 청도시장 야외무대 및 시장 일대에서 광복 제80주년을 기념해 태극기 달기 및 태극부채 나눔 캠페인을 열었다.

이날 행사에는 김하수 청도군수와 조인제 회장을 비롯해 회원 20여명이 함께했다.

청도군지회는 시장을 찾은 주민들에게 광복절의 의미와 ‘나라사랑, 경북사랑, 청도사랑’ 정신을 되새기자는 취지로 대형 태극기 100개와 미니 태극기200개, 태극부채 500개를 제작해 군민들에게 무료로 배부했다.

회원들은 태극기 게양 문화 홍보를 위한 태극기 및 태극부채 800개를 나눠주며 태극기의 올바른 게양 위치·방법·관리 요령을 안내하고 태극기 달기 운동에 적극적인 참여를 당부했다.

조인제 회장은 “이번 캠페인이 선열들의 희생과 애국정신을 다시 가슴에 새기고, 자발적인 태극기 게양 문화를 확산시키는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

김하수 청도군수는 “이 캠페인이 선열들의 희생과 정신을 마음에 새기며 온 마을마다 태극기가 펄럭이는 청도를 만들고 ‘나라사랑, 경북사랑, 청도사랑’의 뜻으로 군민 모두가 한마음이 되어 함께 나아가길 바란다”고 말했다.