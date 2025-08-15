[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군이 지난 12일부터 14일까지 3일간 달성군민체육관 등 3개소에서 관내 어린이집 영유아를 대상으로 ‘2025 달성군 어린이집 영어 썸머 페스티벌’을 개최했다.

이번 행사는 민선 8기 주요 공약사업인 ‘어린이집 영어 프로그램 지원사업’의 일환으로, 영유아들이 그동안 배운 영어를 놀이와 함께 자연스럽게 복습하며 즐거운 추억을 만드는 것을 목표로 했다.

‘아이키우기 좋은 맞춤형 교육도시 조성’을 슬로건으로, 행사장은 테크노폴리스(달성군민체육관), 화원·옥포(달성중학교), 다사·하빈(계명문화대학교) 등 3개 권역에서 동시에 운영됐다.

지역내 어린이집 160개소에서 3500여 명의 영유아와 교사가 참여해 높은 관심을 모았다.

영어 프리마켓, 전통복장 체험, 마술 공연, 영어 댄스 등 다양한 체험 프로그램이 마련돼 아이들과 교사, 학부모 모두 큰 호응을 얻었다.

최재훈 달성군수는 “사회 기초는 가정이고 그 중심에는 아이들이 있다”며 “아이들이 건강하고 올바르게 성장할 수 있도록 다양한 영유아 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.