[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘국민의힘 정당 해산’에 대해 국민 절반 이상이 동의하는 것으로 조사됐다. 김건희 여사 구속은 국민 10명 중 6명 가량이 찬성했다. 이재명 대통령 지지율은 취임 후 최저인 52.8%로 떨어졌다.

여론조사업체 미디어토마토가 14일 공표한 여론조사에 따르면, ‘국민의힘 정당 해산 주장에 대해 동의하는지’ 묻는 질문에 전체 응답자의 50.7%가 “동의한다”고 답했다. “동의하지 않는다”는 응답은 44.5%, “잘 모르겠다”는 4.7%였다.

앞서 정청래 더불어민주당 대표는 국민의힘을 ‘위헌 정당’으로 규정하고 해산해야 한다는 주장을 잇따라 한 바 있다. ‘위헌 정당 심판’은 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본질서에 위배될 때, 정부가 헌법재판소에 정당 해산을 청구해 심판을 통해 정당을 해산하는 제도다.

조사 결과를 연령별로 보면, 40~60대의 동의 비율이 높았다. 40대는 동의 66.4% 대 비동의 30.1%로 동의 비율이 가장 높았다. 50대는 동의 59.8% 대 비동의 39.1%였고, 60대는 동의 52.6% 대 비동의 44.8%였다. 반면 20대와 70대는 반대였다. 20대는 동의 39.8% 대 비동의 53.4%, 70세 이상 동의 33.4% 대 비동의 54.7%였다. 30대는 동의 47.7% 대 비동의 48.1%로 팽팽했다.

김건희 여사 구속에 찬성한다는 응답은 58.1%였다. 반대는 33.9%, ‘잘 모르겠다’는 8.0%였다.

연령별로 보면 70세 이상을 제외한 전 연령에서 구속에 찬성한다는 응답이 우세했다. 70세 이상에서는 찬반 의견이 팽팽했다.

이재명 대통령의 국정 운영 지지율은 긍정 평가가 52.8%(‘매우 잘하고 있다’ 41.2%, ‘대체로 잘하고 있다’ 11.6%)로 2주 전(58.3%)에 비해 크게 떨어졌다. 취임 후 최저치다. 반대로 부정 평가는 41.8%(‘매우 잘못하고 있다’ 33.1%, ‘대체로 잘못하고 있다’ 8.7%)로 2주 전(37.5%)에 비해 상승했다. ‘잘 모르겠다’ 5.4%였다.

조국 전 조국혁신당 대표를 포함한 주요 정치인들에 대한 광복절 특별사면, 주식 양도세 대주주 기준 논란, 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹 등이 지지율 하락에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

연령별로는 이 대통령에 대한 지지도가 높은 40대의 지지율이 66.3%로 2주 전(75.0%)에 비해 8.7%포인트나 떨어졌다.

정당 지지율은 민주당 43.7%, 국민의힘 33.8%, 개혁신당 3.6%, 조국혁신당 3.5%, 진보당 1.1%로 조사됐다. 민주당 지지율은 2주 전과 비교해 3.7%포인트 떨어졌고, 국민의힘 지지율은 4.5%포인트 올랐다. 민주당은 주요 지지 기반인 50대 지지율이 2주 전에 비해 12.0%포인트 크게 하락했다.

이번 조사는 뉴스토마토 의뢰로 지난 11~12일 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1037명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%포인트다. ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 4.3%다.