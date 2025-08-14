열린송현 녹지광장 등에 조형물과 팝업 부스 설치

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 9월 26일 개막하는 제5회 서울도시건축비엔날레의 성공적 개최를 위해 현대건설과 홍보거점 조성 및 전시장 간 동선 유도 사이니지 설치에 관한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

서울비엔날레는 2017년 시작된 국제 도시건축 행사로, 2년마다 전 세계 전문가와 시민이 함께 도시문제의 해법을 모색하고 미래 비전을 공유하는 플랫폼이다. 올해는 영국의 세계적 디자이너 토마스 헤더윅(Thomas Heatherwick)이 총감독을 맡아 ‘매력 도시, 사람을 위한 건축(Radically More Human)’을 주제로 열린송현 녹지광장, 서울도시건축전시관 및 주변 일대에서 54일간 열린다.

현대건설은 주행사장인 열린송현 녹지광장과 서울도시건축전시관 사이 주요 거점에 조형물과 팝업 부스를 설치해 시민들이 서울비엔날레를 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 지원한다.

서울시는 세종문화회관 라운지 유휴공간과 광화문광장 보도 일대에 설치하는 팝업 부스는 행사 안내와 다양한 이벤트 참여를 유도하는 핵심 거점으로 운영한다. 부스 내에는 서울비엔날레 주제와 전시작품을 소개하는 리플릿과 도록, 그리고 도시건축의 철학과 미래를 탐구할 수 있는 관련 서적들이 함께 비치돼 방문객의 이해를 돕는다.

특히, 총감독 토마스 헤더윅이 디자인한 원형 회전 의사 ‘스펀체어(Spun Chair)’를 배치해 시민들에게 독창적인 디자인 체험 기회를 제공한다.

관람객들의 원활한 이동을 위해 광화문광장에서 송현동까지 약 3미터 간격으로 바닥에 설치하는 핑크빛 원형 시트에는 서울비엔날레 로고와 주요 행사장 위치를 직관적인 그래픽으로 담아 주요 동선을 명확하게 안내할 계획이다.

임창수 서울시 미래공간기획관은 “이번 협력을 통해 서울비엔날레 주요 행사 공간이 시민들에게 더 친근하게 다가가길 기대한다”고 말했다.