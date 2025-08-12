[헤럴드경제=최원 기자] 강원 속초시 대표 포장마차촌 ‘오징어난전’의 한 식당에서 불친절 논란에 휩싸인 데 이어 이번에는 또 다른 식당의 바가지 요금이 논란이 되고 있다.

지난 8일 속초시청 자유게시판에는 ‘오징어 난전 갔다가 너무 화가 나네요’라는 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “오징어가 많이 잡혀서 가격이 싸졌다는 말을 듣고 오징어 난전을 찾았다”고 했다.

그러나 상인들은 “요즘 오징어 안 잡힌다”, “귀하다”면서 마리당 2만8000원을 불렀다. 게다가 상인은 “한 마리는 팔지 않는다”고 주장했다. 결국 A씨 일행은 오징어 두 마리를 5만6000원에 샀다.

심지어 상인은 식사를 시작한 지 얼마 되지 않아 음식과 주류 등 추가 주문에 대한 압박을 했다는 것이 A씨 주장이다. 그는 “물티슈는 알아서 챙겨가라고 하고 초장 더 달라니까 ‘더 시키지도 않을 건데 뭔 초장이냐’고 투덜거리길래 기분이 나빠서 먹다가 그냥 나왔다”고 했다.

그러면서 “오징어 값이 많이 비싼가 했지만 난전 바로 앞 횟집에서는 2만원에 오징어 두 마리, 서비스 회까지 줬다. 5만6000원짜리 오징어 난전과 불친절한 상인들, 이렇게 내버려 두는 게 맞냐”고 토로했다.

한편 강원도는 이달 말까지를 휴가철 피서지 물가안정 특별대책으로 정해 숙박업소와 음식점 등의 가격 및 서비스에 대한 점검에 나선다. 속초 오징어 난전의 한 식당이 손님에게 빠른 식사를 재촉하거나 자리이동을 강요하는 듯한 영상이 공개돼 물의를 빚은 데 따른 것이다. 특히 콜센터(국번없이 120)로 신고하면 해당 읍면동 직원이 30분 내 조치를 약속했다.