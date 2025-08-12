국내 최초 ‘원 핸드 그립’ 음식물처리기 ‘블루벤트ID’ 사용기 손잡이 일체형 바스켓으로 편의성·위생 제고 티타늄·다이아몬드 코팅 분쇄기로 닭뼈까지 완벽 분쇄 완벽 밀폐·자체 개발 7중 필터로 소음·악취까지 잡아 음식물쓰레기 80% 줄여…年 이산화탄소 배출 310kg 억제

[해럴드경제=채상우 기자] ‘앗 또 흘렸네...’

기존 건조분쇄형 음식물처리기의 가장 큰 불편함이라면 단연코 ‘위생’과 ‘편의성’ 문제였다. 손잡이가 달린 양동이 형태로, 양손으로 직접 통을 만질 수밖에 없어 손에 묻는 것도 피할 수 없었다. 음식물을 담거나 비울 때 기울어져 종종 내용물이 쏟아지기까지 했다.

국내 최초로 ‘원 핸드 그립’을 적용한 음식물처리기 ‘블루벤트ID’는 그런 문제를 구조적으로 해결한 획기적인 상품이다. 직접 써보니 편리했다. 버튼 하나로 뚜껑을 열어 한 손으로 바스켓 손잡이를 잡아 분리하면 끝이다. 일체형 손잡이로 기울어지거나 흔들릴 우려도 없다. 음식물쓰레기를 넣고 다시 결합 후 실행 기능만 클릭하면 끝이다.

소음과 냄새를 줄인 것도 편리했다. 소비자들이 건조분쇄형 음식물처리기 구입을 가장 망설이는 이유가 분쇄 소음과 건조 악취다. 이를 가는 듯한 소름끼치는 분쇄음과 역한 건조 악취는 견디기 힘든 것이었다. 이 때문에 건조분쇄형 음식물처리기를 포기하고 미생물처리기를 선택하는 이들도 많았다.

블루벤트ID는 소음과 악취를 획기적으로 잡았다. 소음과 분쇄 성능을 확인하기 위해 닭뼈와 수박껍질, 계란껍질, 옥수수 등 매우 단단한 재료를 넣어보았다. 놀랍게도 단단한 재료를 처리함에도 소음은 거의 나지 않았다. 실제 동급 건조분쇄형 음식물처리기 평균 대비 약 0.2㏈ 낮았다. 겉보기 수치는 작아도, 사용 시 체감되는 정숙함은 확실하다.

2시간(300ｇ 기준) 만에 건조부터 분쇄까지 끝났다. 이는 타사 경쟁상품 대비 약 30% 빠른 수준이다. 속도는 빠르면서 결과는 확실했다. 건조·분쇄가 끝난 후 닭뼈의 가장 단단한 양 끝 부분을 제외한 대부분의 재료가 나무 껍질을 갈아놓은 듯 문제없이 처리돼 있었다. 티타늄·다이아몬드 코팅 분쇄기가 강한 힘으로 단단한 재료도 처리한 것이다. 티타늄·다이아몬드는 분쇄 효과도 높이면서, 스크래치가 나지 않아 제품을 오랜 시간 쓸 수 있다는 장점도 있다.

또 자체 개발한 7중 필터로 김치찌개·요거트 등 국물이 많고 냄새가 강한 음식을 건조할 때에도 냄새를 잡을 수 있었다. 필터에는 고밀도 활성탄이 들어있어 일반 필터보다 2배 긴 최대 6개월까지 사용이 가능하다. 완벽에 가까운 밀폐성과 필터 전체에 공기를 분산시키는 ‘에어 밸런싱 구조’를 채택해 안정적인 탈취력을 유지한다. 다만, 아예 냄새가 없는 것은 아니니 냄새에 예민한 소비자의 경우에는 건조분쇄형이 아닌 미생물 음식물처리기가 적합할 수 있다. 미생물 음식물처리기의 경우 크기가 크고 관리가 번거롭다는 단점이 있어 여러모로 따져봐야 한다.

블루벤트ID는 사용자를 생각한 스마트함이 돋보이는 제품이다. 폭 19㎝ 초극슬림 바디로 좁은 공간에서도 사용할 수 있도록 디자인했다. 기기 전면에 설치된 액정디스플레이(LCD) 창은 기계를 잘 다루지 못하는 어르신들도 쉽게 사용할 수 있을 만큼 직관적이다. 블루벤트ID 전용 앱을 사용하면, 스마트폰으로 원격 제어가 가능하며 예약 기능까지 있어 편의성을 높였다.

블루벤트ID는 친환경 제품이기도 하다. 환경을 파괴하는 행위 중 가장 큰 부분을 차지하는 게 식(食)과 관련된 분야다. 국제연합(UN)에 따르면 전세계에서 발생하는 온실가스의 3분의 1이 식품생산·소비 과정에서 발생한다. 전세계적으로 버려지는 연간 농산물 양이 13억톤에 이른다는 국제농업기구(FAO) 연구결과도 있다. 이는 세계 식품 생산량의 3분의 1에 해당하는 수준이다. 한국에서만 연간 22조원 규모의 음식물쓰레기가 발생하고 보관만 하다가 버려지는 식재료도 3조원 규모에 달한다.

블루벤트ID를 사용하면, 음식물 쓰레기 양을 80% 줄일 수 있다고 한다. 연간 310㎏ 이산화탄소 배출을 억제하는 수준이며, 이는 소나무 47그루를 심는 것과 같은 효과다. 또, 분쇄하고 남은 찌꺼기는 식중독을 일으키는 대장균, 황색포도산구균 등을 99.99% 제거해 보다 청정하고 안전한 집안 환경을 조성하는 데도 도움을 준다는 설명이다.

블루벤트ID는 정식 출시 전 진행한 사전 예약 판매에서 초도 물량이 완판되며, 출시 전부터 기대감을 모았다. 이달 6일 정식 출시되자마자 혁신적인 음식물처리기로 소비자들의 호평을 받고 있다.