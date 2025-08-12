상반기 라이프케어 전환 수 1년 새 17%↑ 여행 선택 비율 58%로 압도적

[헤럴드경제=김광우 기자] 교원라이프는 상조 납입금을 장례뿐 아니라 여행, 웨딩, 헬스케어 등 다양한 라이프케어 서비스로 전환하는 회원이 증가하는 가운데, 가장 많이 선택되는 항목으로 ‘여행’이 꼽혔다고 12일 밝혔다.

교원라이프에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상조 상품을 라이프케어 서비스로 전환해 이용한 고객 수는 전년 동기 대비 17% 증가했다. 여행 전환 비중은 58%로, 전환 고객 중 절반 이상이 여행을 선택한 것으로 집계됐다.

교원라이프는 그룹 내 여행사업을 담당하는 교원투어와 손잡고 업계 여행 전환 서비스를 혁신해 왔다. 회원 전용 상품을 광범위하게 개발해 도입함으로써 더 큰 여행 자유도와 선택권을 제공하며 압도적인 경쟁력을 확보했다.

교원라이프 회원 전용 전환 여행 상품은 ▷유럽·미주 ▷동남아 ▷동북아 ▷골프 여행 ▷허니문 ▷크루즈·테마여행 등 40여개에 달하며, 현재도 지속적으로 확대되고 있다. 고객은 자신의 취향과 라이프스타일에 맞춰 원하는 여행을 직접 설계하고 떠날 수 있다.

올 상반기(1월~6월) 여행 이용지를 살펴보면, 발리, 말레이시아, 방콕, 필리핀, 베트남, 이탈리아, 유럽, 몰디브, 하와이 등지로 폭넓게 분포하고 있다. 인기 순위는 발리(30%), 말레이시아(15%), 서부 지중해(14%), 서유럽(7%), 필리핀(7%) 순으로 나타났다. 이중 발리, 말레이시아, 서유럽은 지난해에도 상위권을 차지한 인기 여행지다.

여행 상품 유형별로는 허니문(31%), 패키지(25%), 크루즈(24%), 영어캠프(20%) 순으로 나타났다. 허니문과 패키지를 합친 비중은 56%로, 전통적인 여행 전환 상품인 크루즈와 영어캠프를 앞섰다. 이는 교원투어 여행이지와의 사업적 시너지 전략이 효과를 거둔 결과로 분석된다.

여행 외에도 고객 선택권을 확대하기 위한 제휴 서비스도 꾸준히 강화하고 있다. 올해 들어 엘앤케이웰니스(더 트리니티 스파), 세라젬(헬스케어 가전), 스튜디오 아이리스(리마인드 웨딩), 에브리로봇모빌리티(전동휠체어), 신세계까사(가구·인테리어), 롯데캐피탈(장기렌터카) 등과 제휴를 맺고 전환 가능한 서비스 영역을 넓혔다.

교원라이프 관계자는 “전환 서비스 수요가 꾸준히 늘고 있는 가운데, 여행 선호도가 높게 나타난 것은 업계 최다 수준의 패키지 여행 전환 상품 라인업을 갖춘 결과로 풀이된다”며 “앞으로도 여행 전환 서비스는 교원투어와의 시너지를 바탕으로 고도화해 고객이 원하는 여행을 자유롭게 떠날 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.