[헤럴드경제=신동윤 기자] 뷰티테크 신흥강자에서 ‘대장주’로 떠오른 에이피알이 올해 코스피 시장에서 주가 상승률 1위를 기록했다.

12일 한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 에이피알 주가는 올해 들어서만 352%(5만→22만6000원) 상승한 것으로 나타났다. 전체 코스피 종목 중 올해 주가 상승률 1위에 해당하는 수치다.

에이피알은 나홀로 300%대 상승률을 기록하면서 두산에너빌리티(295.44%), 두산2우B(291.20%), 웅진(284.71%), 현대로템(264.39%), 엠앤씨솔루션(263.83%) 등을 따돌렸다.

전날 종가 기준 에이피알의 시가총액은 8조5980억원에 이른다. 그간 뷰티업계 1,2위였던 아모레퍼시픽과 LG생활건강을 단숨에 뛰어넘어 업계 대장주로 등극했다.

에이피알 주가 강세의 배경엔 올해 2분기 호실적이 자리잡고 있다.

에이피알의 2분기 연결 기준 매출액은 3277억원으로 전년 동기 대비 111% 늘었다. 영업이익은 846억원으로 1년 전보다 무려 3배 이상(202%) 커졌다.

상반기 연결 기준으로 에이피알의 잠정 실적은 매출액 5938억원, 영업이익 1391억원이다. 전년 동기 대비 각각 95%, 149% 성장했다. 상반기 영업이익만으로도 이미 지난해 연간 영업이익 1227억원을 초과한 상황이다.

미국과 일본 등 해외 시장에서 강세를 보인 게 호실적으로 연결됐다는 분석도 있다. 올해 2분기 기준으로 전체 매출 중 해외 매출 비율은 78%에 이른다. 미국은 2분기 기준 전체 매출의 29%를 차지하면서 국내(22%)를 넘어 가장 높은 매출을 올리는 국가가 되기도 했다.

지난 2014년 설립된 에이피알은 ‘에이프릴스킨’과 ‘포맨트’ 등 화장품 브랜드와 ‘메디큐브’라는 홈 뷰티 디바이스 브랜드 등을 보유한 회사다.

에이피알은 대규모 광고 대신 인스타그램, 틱톡, 유튜브 등 소셜미디어(SNS) 상에서 영향력이 큰 인플루언서에게 제품을 협찬하고, 체험 후기를 콘텐츠로 확산시키는 ‘바이럴’ 방식으로 고속 성장했다.

대표적인 상품이 바로 뷰티 디바이스 메디큐브 에이지알(AGE-R)‘ 시리즈다. 2021년 출시 당시 배우 김희선을 모델로 발탁, SNS 등을 중심으로 마케팅하면서 ’김희선 마사지기‘, ’김희선 탄력기기‘로 인지도를 높였다. 여기에 피부 탄력·재생·피부결 개선 등 효과가 입소문으로 이어지며 구매까지 이어졌다.

지난 2023년에는 헤일리 비버, 올해는 카일리 제너가 에이피알의 뷰티 디바이스를 사용하는 모습이 SNS에 올라와 화제가 됐다.

최근에는 메디큐브 에이지알 신제품 모델로 K-팝(POP) 인기 그룹 아이브(IVE)의 장원영을 발탁했고, 사업 부문도 화장품, 뷰티까지 확대했다.

증권가에서도 에이피알 주가가 더 높은 곳을 향할 가능성이 높다는 의견을 내놓고 있다.

흥국증권은 전날 에이피알이 증시에서 조달한 공모자금을 1년 반 만에 모두 상환하는 등 역사적 기록을 세우고 있다며 목표가를 125% 올린 27만원으로 조정했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지다.

최종경 흥국증권 연구원은 “뷰티디바이스에 이어 화장품 부문까지 글로벌 메가 히트를 이어가고 있다”며 이같이 말했다.

최 연구원은 “매 분기 최대 실적을 경신하며 압도적인 실적 성장세를 지속하고 있다”며 “뷰티디바이스에 이어 ‘화장품’ 부문까지 엄청난 해외 시장 성장세를 반영해 목표주가를 상향한다”고 말했다.

그는 “에이피알은 신규상장 1년 6개월 만에 증시에서 조달한 공모자금을 상환하고, 올해 8월 주당 3590원(총 1344억원)의 현금배당까지 진행하며 우리 증시 역사에 남을 엄청난 기록을 세우게 됐다”며 “일반적으로 15년 동안에도 이룩하기 힘든 일을 1년 반 만에 보여준 기업에 대해 올해 주가 급등과 그를 쫓아가기 바쁜 목표주가 상향도 오히려 당연하다”고 평가했다.