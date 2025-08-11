“얼굴 가까이 보려고, 요즘 20대 난리더니”…삼성 결국 일냈다

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20대 콘서트장 필수품” “ ‘덕질’하려면 아이폰 대신 갤럭시를 사야 한다” 삼성전자의 기술력이 결국 콧대 높은 애플 아이폰을 꺾었다. 애플이 스마트폰 카메라에서 삼성전자와 손을 잡기로 해 시장을 깜짝 놀라게 하고 있다. 그동안 애플은 아이폰 라이벌인 삼성 갤럭시를 견제, 소니와 협력해 왔다. 애플은 지난 7일 “삼성전자가 애플 제품에 최적화한 칩을 공급할 것”이라고 밝혔다. 이는 아이폰용 이미지센서(CIS)인 것으로 전해졌다. 이미지센서는 스마트폰 카메라의 품질을 결정하는 핵심 부품으로 ‘눈’ 역할을 한다. 빛을 전기 신호로 변환해, 디지털 이미지를 만드는 역할을 하는 반도체다. 그동안 아이폰에 들어가는 제품은 일본 소니가 독점 납품했다. 이번 납품으로 삼성은 연간 수조원대의 매출을 올릴 것으로 업계는 보고 있다. 애플이 스마트폰 경쟁사인 삼성의 이미지센서를 쓰기로 한 건 ‘독보적 기술력을 대체하기 어렵다’는 판단 때문인 것으로 알려졌다. 삼성전자는