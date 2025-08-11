서울 중구 한국은행 인근 신호등 [헤럴드DB]
[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행이 베트남중앙은행과 2004년 체결한 양해각서(MOU)를 개정해 다시 체결했다.

한은은 11일 베트남중앙은행과 교류 협력 관계를 증진하기로 했다며 이같이 밝혔다. 양측은 통화정책, 금융안정, 지급결제, 발권 등 중앙은행 업무수행 관련 협력 분야를 더 구체화하고, 기존 워크숍과 세미나 중심의 교류 협력 방식에 실무급 회의를 추가했다.


