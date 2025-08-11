노브랜드버거·우지커피 운영 중… 이마트 에브리데이 8월 22일 오픈 예정

상가 투자에서 브랜드 입점 여부는 성공을 가르는 핵심 기준 중 하나다. 소비자 유입을 이끄는 프랜차이즈 매장이 입점한 상가는 초기 상권 활성화는 물론, 공실 리스크도 낮고 시세 방어력도 강하기 때문이다.

이런 트렌드 속에서 서울 동대문구 휘경동에 위치한 ‘휘경자이 디센시아’ 단지 내 상업시설이 주목받고 있다. 현재 유명 프랜차이즈 매장인 노브랜드 버거와 우지커피가 성업 중이며, 이마트 에브리데이와 명가통닭 매장까지 입점을 앞두고 있어 상가 전체의 상권 신뢰도가 한층 높아졌다는 평가다.

해당 상가는 분양 당시 조기 완판된 휘경자이 디센시아 아파트(1,806세대) 단지 내 상가다. 총 2개 동, 11개 호실의 희소성 높은 구성에 더해, 현재는 입주민을 비롯한 주변 단지 이용객 유입이 본격화되면서 상가 가치가 가시화되고 있다.

특화 설계도 강점이다. 단지 내외 양방향 출입구, 후문 앞 어린이 광장, 냉·난방기 완비 등의 설계는 실제 점포 운영자와 고객 모두의 만족도를 높이고 있다.

반경 300m 이내 약 6,300세대가 이미 거주하고 있으며, 이문·휘경 뉴타운 일대 개발이 완료되면 1만 4천여 세대 신도시급 규모의 주거벨트가 조성되어 단지 외부 수요까지 든든하다.

또한, 지하철 1호선 외대앞역 초역세권 상권에 자리하고 있으며 스트리트형 설계와 이면도로 접근성을 동시에 갖췄다. 종합사회복지관·50플러스센터 등의 기부채납 공공시설도 10월 개관을 목표로 준공을 앞두고 있어, 장기적인 유동인구 확대가 기대된다.

인근에는 GTX-B 노선 중심의 청량리 광역환승센터, 동부간선도로 지하화 사업 등 굵직한 개발 호재도 진행 중으로, 투자 가치는 더욱 견고해지는 중이다.

분양 관계자는 “휘경자이 디센시아 단지 내 상업시설은 브랜드 상점 유치 성공, 안정적인 점포 운영, 풍부한 고정 수요라는 3박자를 모두 갖춘 상가”라며 “현재도 다양한 업종의 추가 입점 문의가 이어지고 있다”고 전했다.

홍보관은 휘경자이 디센시아 단지 내에 위치해 있다.