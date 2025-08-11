[헤럴드경제=장연주 기자] 대전에서 전 연인이었던 여성을 흉기로 살해한 20대 남성의 신상정보가 공개됐다.

대전경찰청은 11일 대전 서구 괴정동에서 전 연인관계에 있었던 여성을 흉기로 살해한 장재원(26) 씨의 이름과 나이, 얼굴 등 신상정보를 홈페이지에 올렸다. 장씨의 신상정보는 내달 10일까지 게시된다.

대전경찰청 관계자는 “범행의 잔인성과 피해의 중대성, 피해자 유족의 의견 등을 종합적으로 고려해 신상정보를 공개하기로 했다”고 밝혔다.

중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률에 따르면, 심의위 결정에 피의자가 이의를 제기할 경우 공개 결정이 나더라도 5일간 유예기간을 둬야 한다.

하지만 장씨는 별도의 이의신청을 하지 않은 것으로 전해졌다.

장씨는 지난 달 29일 낮 12시 8분께 서구 괴정동 한 거리에서 전 여자친구 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다. 그는 범행 직후 달아났다가 하루 만에 검거됐다.

체포 직전 음독한 그는 병원에서 치료받다가 지난 5일 퇴원한 뒤 경찰 조사를 받았다.

그는 “오토바이 리스 명의 문제로 피해자와 다툼이 있었고, 날 무시한다고 생각해 화가 나 죽여야겠다고 결심했다”는 취지로 진술했다.

경찰 조사 결과, 범행을 결심한 것은 사건 발생 3∼4개월 전으로 장씨가 허락도 없이 A씨 명의로 오토바이를 빌렸던 것이 화근이 됐다.

장씨는 범행 도구를 미리 구입한 뒤 A씨와 함께 오토바이 명의를 변경하러 가기로 한 날 A씨를 살해했다.