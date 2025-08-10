[헤럴드경제=문영규 기자] 서울 서부지법 난동 사태의 배후로 지목돼 수사대상에 오른 전광훈 사랑제일교회 목사가 “교회는 ‘가스라이팅’하는 곳”이라는 표현으로 경찰의 ‘신앙적 가스라이팅’이란 단어를 언급했다.

10일 연합뉴스에 따르면 전광훈 목사는 이날 오전 서울 성북구 사랑제일교회 주일예배에서 경찰이 압수수색영장에 적시한 “신앙심을 이용한 가스라이팅”을 여러차례 거론하며 반박 입장을 보였다.

팔을 걷어붙인 푸른 양복 차림의 전 목사는 “교회는 가스라이팅 하기 위해 오는 것”이라며 “정신 나간 소리”, “(경찰이) 교회와 기독교와 성경에 대해 무엇을 아느냐” 등 강도높은 발언을 내놓았다.

가스라이팅은 타인을 위한다는 명목으로 심리나 상황을 조작해 그 사람을 통제하고 조종하거나 상황을 조작해 어떤 사람이 자기 자신을 의심하게 만드는 방식으로 통제하는 행위를 말한다.

경찰이 전 목사를 상대로 압수수색을 하면서 제시한 영장에는 ‘종교적 신앙심을 이용한 가스라이팅’이란 표현이 담긴 것으로 알려졌다.

경찰은 전 목사가 교인을 상대로 우월한 입장에서 심리적 지배 상황까지 나아간 게 아닌지, 그 과정에서 교회 자금을 임의로 쓴 게 아닌지 의심하고 있다.

전 목사가 이날 ‘가스라이팅’을 여러 번 언급한 것은 신앙심을 강조하며 교리나 의견을 설파하는 식으로 이뤄지는 종교활동의 본질적 특성을 제대로 이해하지 못한 수사라는 식의 주장을, 경찰이 사용한 ‘가스라이팅’이라는 표현을 사용해 되갚는 식으로 비판하는 취지로 읽힌다.

그가 “나는 감방 한 번 더 가도 좋다”고 말하자 한 신도는 “안 돼요. 목사님 없으면 우리가 힘을 못 써요”라고 말하기도 했다.

전 목사는 영장 내용을 보도한 언론을 향해서도 비난의 목소리를 높였다. 신도들은 “아멘”이라며 호응했다.

경찰은 서부지법 난동에 가담했다가 1심에서 실형을 받은 이 교회 특임전도사 출신 이모·윤모씨가 신앙심과 금전 지원을 고리로 전 목사의 심리적 지배를 받고 있던 것으로 보고 전 목사에게 특수공무집행방해 교사 등의 혐의 적용을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 압수물 분석을 마치는 대로 조만간 주요 관련자를 소환할 방침이다.