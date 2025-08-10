국힘, 부적절행동 자제 촉구할 듯 전대 출입통제도 논의…징계절차

국민의힘 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 소란을 일으킨 당원 전한길 씨에 대해 국민의힘이 대책을 논의한다.

이 당 선관위 관계자는 10일 언론을 통해 “연설회 당일 황우여 선관위원장을 비롯해 송언석 비대위원장, 정점식 사무총장이 현장에서 직접 당시 상황을 목격하고 대책을 상의했다”며 “11일 오전 중 회의를 열 것이다. (전씨 등의) 부적절한 행동에 자제를 촉구하는 메시지가 나올 수 있을 것”이라고 설명했다.

회의에서는 남은 합동연설회에서의 방해 행위 방지책, 전씨 등 비인가자의 출입을 통제하기 위한 비표 관리 방안 등도 함께 논의될 것으로 보인다.

전씨는 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 전당대회 대구·경북 합동연설회에 전한길뉴스 발행인이라고 주장하며 자칭 언론인 자격으로 입장했다. 그후 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파 후보 연설 도중 당원들을 향해 “배신자” 구호를 외치도록 유도했다.

국민의힘은 이러한 행동을 근거로 들어 향후 전당대회 일정에 전씨의 출입을 금지했고, 다음날 중앙윤리위원회 차원에서 전씨에 대한 징계 절차를 개시했다.

이에 전씨는 김근식 최고위원 후보 등 찬탄파 후보들이 먼저 자신을 ‘극우세력’·‘음모론자’ 등으로 매도해 항의했을 뿐 소란을 유도하거나 폭력을 조장하지 않았다고 주장하고 있다.

조용직 기자