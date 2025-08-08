- 양극화에도 될 곳은 된다 ‘포지션 확실한 단지 주목’

- 아라역 생활권의 독보적 입지, 대단지 규모, 우수한 상품성 갖춰 흥행 기대감 高

최근 인천 검단신도시 신규 분양 아파트에 청약 통장이 몰리고, 기존 아파트의 실거래가도 상승세를 보이는 등 긍정적인 흐름이 감지되고 있다. 부동산 시장의 양극화와 불확실성이 심화되는 가운데서도, 검단신도시는 다양한 개발 호재와 꾸준한 인구 유입에 힘입어 성공적인 신도시 주거 벨트를 형성해가고 있다는 분석이다.

국토교통부에 실거래가 공개시스템에 따르면, 검단신도시 ‘검단 금호어울림 센트럴’ 전용 84㎡A가 올해 6월 7억 7,000만 원에 거래되면서, 초기 평균 분양가 3억 9,000만 원 대비 두 배 가까이 몸값이 뛴 것으로 나타났다. ‘우미린 더 시그니처’ 전용 84㎡도 지난해 9월 이후 최근 8억 원대를 다시 돌파했다.

신규 분양 단지에도 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 올해 7월 공급된 ‘검단호수공원역 중흥S-클래스’는 1순위 청약에서 522가구(특별공급 제외) 모집에 6,831건이 접수되며 평균 13.08대 1의 경쟁률을 기록했다. 앞서 지난 3월에는 ‘검단신도시 푸르지오 더 파크’가 전용 99㎡B타입 3세대 임의공급에서 약 50대 1의 경쟁률을 기록하며 완판 기대감을 높인 바 있다.

교통 호재 기대감에 ‘중저가 매수’ 수요까지 유입되면서 거래량이 늘고 가격이 오름세를 보이고 있다는 것이 업계의 분석이다. 실거주 수요가 꾸준히 늘고 있다는 점도 이러한 흐름에 힘을 보태고 있다. 인천광역시는 지난해 1월 기준 인구 300만 명을 돌파하며, 서울과 부산에 이어 전국에서 세 번째로 많은 인구를 기록했다. 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면, 2024년 한 해 동안 인천의 인구는 총 2만 3,600명 증가했으며, 이 가운데 서구의 인구 증가가 9,706명으로 전체 증가분의 약 41%를 차지해 가장 높은 순유입을 보였다.

이런 검단신도시에서 동부건설이 인천검단신도시 AB8블록에서 ‘검단 센트레빌 에듀시티’를 내달 분양할 예정이다. 지하2층~지상25층, 17개동, 총 1,534세대 규모의 대단지 아파트로, ‘센트레빌’ 브랜드가 단독 적용된다. 전용면적은 전용 74~120㎡ 총 8개 타입으로 구성돼 신혼부부, 다자녀 가구, 장년층 등 모든 세대를 아우를 수 있다.

단지는 아라역 생활권 내 핵심 입지에 계획돼 있다. 지난 6월 말 인천지하철 1호선 검단연장선이 개통되면서 검단호수공원역, 신검단중앙역, 아라역 등 총 3개 역이 신설됐으며, 6.8km 구간이 새롭게 운행을 시작했다. 이에 따라 검단에서 서울역까지의 이동 시간은 약 40분대로 단축돼 교통 편의성이 대폭 개선됐다.

여기에 GTX-D 노선 신설과 서울지하철 5호선 검단 연장(검토 중) 등 추가적인 광역교통망 확충도 추진되면서, 검단신도시는 수도권 서북부를 대표하는 교통 요충지로 도약하고 있다.

단지 인근에 인천아라꿈유치원, 인천아라초(협의 중), 인천아라중, 인천아라고 등이 가까이 위치해 우수한 교육환경도 갖췄다. 이마트, 롯데마트, 원당문화체육센터 등 대형 유통시설과 문화 편의시설 등도 가까운 거리다. 인천지방검찰청 북부지청(2026년 3월 예정)과 인천지방법원 북부지원(2028년 3월 예정), 도시지원시설 (스마트위드업) 등도 단지로부터 가까이 위치해 직주근접의 여건도 충족한다.

쾌적한 자연환경도 눈길을 끈다. 단지 내에서 아라노을공원, 검단4·5호 근린공원 등 인근 공원에 연결된 약 5km 구간의 산책로 추진을 계획했다. 향후 완성 시 입주민들은 단지와 직접 연결된 산책로에서 여유로운 산책과 운동을 즐길 수 있게 된다.

단지 자체의 상품성도 눈여겨볼 점이다. 먼저, 주동을 남향 위주로 배치하고 맞통풍 4bay 위주 설계로 채광과 통풍을 확보했다. 전용 84㎡타입 이상 세대에는 와이드 설계, 알파룸 설계를 적용해 쾌적하고 실용적인 공간 활용이 가능하도록 했다.

여기에 키즈&맘스 카페, 작은도서관, 아너스 클럽, 가든 스위트 부티크(리조트형 게스트하우스), 실내체육관, 골프라운지, 사우나, 라운지 등 세대를 아우르는 커뮤니티 공간을 계획했다. 특히 키즈 플레이 가든, 북가든, 헬시파크 등 옥외 커뮤니티 공간을 실내 시설과 유기적으로 연결해 일상 속 여유와 힐링을 누릴 수 있도록 했다.

조경도 돋보인다. 검단 센트레빌 에듀시티는 자연 속에서의 여유로운 일상을 구현하기 위해 조경 설계에 심혈을 기울였다. 단지 중심에는 약 365m 길이의 검단 최대 규모 오픈 스페이스가 마련되며, 외곽에는 테라스형 티하우스, 어린이 놀이존, 소형 정원 등 약 20개의 테마 공간이 유기적으로 배치된다. 입주민들은 단지 안팎을 자유롭게 오가며 사계절 내내 쾌적하고 건강한 주거 환경을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

동부건설 관계자는 “최근 검단신도시 주택시장에 수요가 살아나면서 본격적인 반등 분위기가 확산되고 있다”라며 “우수한 입지와 상품성을 갖춘 만큼, 높은 관심이 예상된다”고 밝혔다.

검단 센트레빌 에듀시티 견본주택은 인천 서구 당하동 일원에 마련된다.