트럼프 美퇴직연금에 대체자산 허용 행정명령 대체자산에 가상자산, 부동산, 사모펀드 등 美근로자 9000만명 가입, 주식 시장 편중 구조 개인 연금 자금 ‘락업’으로 가격 저지선 가능

[헤럴드경제=유동현 기자] 미국 근로자가 노후를 위해 들고 있는 퇴직연금(401K) 투자 대상에 가상자산을 허용하는 방안이 추진된다. 개인투자자의 중장기 자금이 유입될 시 최대 수혜는 시가총액 규모가 큰 비트코인으로 예상된다. 자금의 0.1%만 유입되더라도 올해 거래대금을 상회하는 규모로 가격 하방선을 구축하게 된다.

미국 백악관에 따르면 7일(현지시간) 트럼프 대통령은 미국 퇴직연금인 401K 연금자산에 대체 자산을 허용하는 내용을 골자로 한 행정명령에 서명했다. 행정명령에 따르면 근로자소득보장법(ERISA)에서 다루는 401K에 대체 자산 투자와 관련된 수탁자의 의무를 재검토하도록 한다. 대체 자산이 막혀 있던 규정을 개정하면서 자산 배분 펀드 제공 시 이를 허용하도록 한다. 대체 자산에는 가상자산을 비롯해 사모펀드, 부동산 등이 포함됐다.

401K는 미국 근로자 9000만명이 참여하는 대표적인 연금 제도로 확정기여형(DC)다. 다만 대체자산 투자는 제한되고 주식 투자에 편중된 구조다. 주로 운영되는 방식인 TDF(타깃데이트펀드·은퇴 시점을 정하고 주식과 채권 투자 비율을 조정) 자금의 약 70% 가량이 주식 시장에 들어가 있다. 이번 행정명령은 401K에 투자 선택지를 넓히고 수익률을 제고하기 위한 목적이다. 백악관은 “미국 근로자들에게 더 많은 투자 옵션을 제공해 재정적으로 안전한 은퇴생활을 누리고자 한다”고 취지를 밝혔다.

이번 행정명령은 중장기 개인투자자 자금이 가상자산으로 유입된다는 측면에서 의미가 크다. 특히 시총 규모가 전 세계 자산 7위(2조3380억달러)에 달하는 비트코인은 직접 수혜 대상이라는 게 중론이다. 알트코인(비트코인 외 가상자산)에 비해 변동폭이 낮은데다 현물 상장지수펀드(ETF)로 기관 중심 자금이 유입되며 투자자산으로 인정받으면서다.

미국 투자회사협회(ICI)에 따르면 지난해 9월 말 기준 401K 총자산은 약 8조9000억 달러(약 1경2299조원)에 달한다. 이 자금의 0.1%인 890억달러(약 123조원)만 유입되더라도 올해 비트코인의 평균 거래대금(328억3388만달러)을 넘어선다. 유출입이 낮은 중·장기 자금 유입으로 하방선이 견고해지는 효과가 생긴다.

임민호 신영증권 연구원은 “개인투자자의 (연금)자금이 ‘락업(Lock-up)’된다는 측면에서 의미가 있다”며 “시총이 크고 중장기 투자자산으로 간주되는 비트코인에 앞으로 갇혀 있는 중·장기적인 자금이 들어올 경우 하방을 저지하는 요인이 될 수 있다”고 짚었다. 해시덱스 자산운용의 글로벌 시장 인사이트 책임자인 제리 오셔는 “비트코인은 초기 단계의 단순한 투기 자산에서 벗어나 많은 투자자들의 장기 투자 전략에 서서히 편입되고 있다”며 “(행정명령은)이 같은 추세를 가속화할 것”이라고 내다봤다.

가상자산 시장은 급등하고 있다. 이날 비트코인은 7일 만에 11만7000달러, 리플은 11일 만에 3.3달러를 각각 재돌파했다. 오전 8시 20분 기준 이더리움(5.89%), 솔라나(3.95%), 에이다(5.53%) 등 주요 가상자산은 일제히 강세다. 가상자산 전체 시가총액은 3.11% 오른 3조8800억달러(5373조8000억원)으로 집계됐다.