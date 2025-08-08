김문수·장동혁 겨냥 “그야말로 해당행위” 안철수엔 본경선 전 단일화 촉구 尹체포영장 저항엔 “더럽고 추악하다”

[헤럴드경제=김진 기자] 조경태 국민의힘 당대표 후보는 8일 김문수·장동혁 후보를 겨냥해 “윤 어게인 세력과 손을 잡는다든지, 그분들과 소통한다든지, 그분들 중에 윤석열 전 대통령을 복당을 시킨다든지, 이것은 그야말로 해당행위”라고 말했다.

조 후보는 이날 오전 MBC라디오 인터뷰에서 “명색이 정통 보수의 정당의 당대표가 되겠다고 나온 분들”이라며 이같이 말했다. 조 후보는 “윤석열 전 대통령 반역행위를 한 분 아닌가”라며 “그런 사람을 옹호하는 행위는 절대로 용납해선 안 된다”고 했다.

조 후보는 “우리 당 당원들이 잘못된 판단, 잘못된 선택을 한다면 정치지도자가 되려고 하는 사람들은 ‘그게 아니다’라고 주장해야 한다”며 “잘못된 당심을 따라간다는 건 어리석기 짝이 없는 것”이라고 했다.

그러면서 조 후보는 자신과 마찬가지로 윤 전 대통령 탄핵에 찬성했던 안 후보를 향해 ‘반(反)극우연대’ 성사 필요성을 거듭 강조했다. 그는 ‘당원투표 80%, 일반 국민 여론조사 20%’로 치러지는 본경선 룰에 다른 정당 지지자들을 배제하는 역선택 방지가 적용되는 점을 언급하며 “룰 자체가 매우 불합리한 상황에서 반극우연대는 반드시 이루어지는 것이, 단일대오로 가는 것이 결선 투표 없이 우리가 과반을 획득할 수 있다”고 했다.

이어 “안철수 후보님께서 원하는 그 룰 방식으로 할 테니 이번에는 반드시 저는 반극우연대를 해서 당을 살리는 데 함께 동참해주셨으면 하는 바람”이라고 덧붙였다.

조 후보는 윤 전 대통령이 김건희 특별검사팀의 체포영장 집행에 강하게 저항한 것도 “한마디로 비루하기 짝이 없다고 생각합니다. 아주 더럽고 추악하다”고 비판했다. 그는 “조폭 또는 건달이라고 보통 이야기하는 그런 분들도 법을 집행하면 순순히 응하지 않는가”라며 “동네 건달 양아치만도 못한 저런 분을 일국이 대통령을 지냈다는 것 자체가 얼마나 우리나라 국격을 떨어뜨리는 행위인가”라고 했다.