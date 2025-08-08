9월 12일 개최… 80개 창업기업 대상, 실질적 교류와 협업의 장 마련 구청장과 소통의 시간 통해 기업 현장의 생생한 목소리 직접 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 오는 9월 12일 지역 창업기업을 위한 네트워킹 행사 ‘G-Startup Day’를 개최하며, 행사에 참여할 기업을 모집한다.

이번 행사는 지역 내 창업기업들이 서로의 경험과 자원을 공유, 교류와 협업을 통해 지역 내 창업 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다.

총 80개 기업을 모집 예정이며 올해는 광진경제허브센터 입주기업뿐만 아니라, 광진구 전체 창업기업으로 참여 대상을 확대해 더 많은 기업의 참여를 유도한다.

행사는 ▲구청장과의 소통 ▲오픈마이크&참여기업 네트워킹 ▲선배 기업과의 만남 ▲기업가 정신 특강 등 다양한 프로그램으로 실질적인 기업 간 교류 기회를 제공한다.

특히 ‘구청장과의 소통’ 시간에는 기업 현장의 생생한 목소리를 직접 전달, 기업과 구정 연계 협업(poc), 규제 개선, 멘토링, 지역 제안사항 등 질문 가능한 분야도 확대할 예정이다. ‘오픈마이크’와 기업 간 네트워킹 시간에는 자유로운 발표와 교류가 가능하다. 선배 창업기업인과의 대화, 기업가 정신 특강을 통해 창업 동기를 되새기고 실질적인 조언도 받을 수 있다.

이외에도 기업 홍보와 지속적인 교류를 위해 명함과 홍보자료를 부착할 수 있는 홍보 공간인 ‘게더링보드’를 행사장에 설치할 예정이다.

참여를 원하는 기업은 포스터에 안내된 큐알(QR)코드를 통해 신청할 수 있으며, 참가비는 무료다.

김경호 광진구청장은 “이번 G-Startup Day는 창업기업들이 서로 배우고 연결되며 함께 성장할 수 있는 기회를 제공한다”며 “광진구는 앞으로도 창업하기 좋은 도시, 창업가가 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 계속 노력하겠다”고 말했다.