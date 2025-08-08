[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김성환 환경부장관이 지난 7일 낙동강 유역 안동댐·영주댐·강정고령보와 경북 구미시 해평취수장 등 취·정수장을 방문했다.

김 장관의 이번 방문은 대구·경북 지역에 맑은 물을 공급하기 위한 낙동강 취수원 다변화 예정지를 찾아 지역의 물관리 여건을 살펴보고 낙동강 녹조발생 현황과 대응태세를 점검하기 위해 마련됐다.

그동안 대구·경북 취수원 이전 문제는 구미 해평취수장 공동이용안, 안동댐 활용방안 등이 제안됐으나 관련 지자체간 이견 등으로 현재까지 추진되지 못하고 있다.

이에 김장관은 낙동강 물 문제를 주도적으로 해결하기 위해 안동댐과 해평취수장을 방문해 낙동강의 대규모 산업단지 분포 등 물 관리 여건, 상수원 이용 특성, 취수장 운영 현황 등 낙동강 물 관리 전반을 점검하고 맑은 물 확보를 둘러싼 지역 간 갈등 상황과 지역 의견을 청취했다.

이어 김 장관은 영주댐과 강정고령보를 방문해 녹조발생 현황과 보 개방여건을 확인하고 오염원 관리 현황, 녹조제거설비 운영 실태 등 낙동강 녹조 관리 전반을 점검했다.

김성환 장관은 “현장의 목소리를 듣고 관계기관과 긴밀히 협의해 취수원 다변화와 녹조 문제 해결을 위한 재자연화를 추진하겠다”며 “이를 통해 낙동강 유역 주민들에게 맑은 물을 공급하고 녹조로부터 안전한 물 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.