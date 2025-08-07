[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 지드래곤의 홍콩 콘서트를 앞두고 현지에서 티켓 관련 사기와 암표가 기승을 부리고 있다.

7일(현지 시간) 홍콩 명보와 성도일보에 따르면, 8일~10일 홍콩 아시아월드 아레나에서 열리는 지드래곤 콘서트 관련 티켓 사기 피해 신고가 홍콩 경찰에 30건 이상 접수됐다. 총 피해 금액은 61만 홍콩달러(약 1억777만 원)에 달한다.

피해자들은 대부분 페이스북 등 SNS에서 티켓 판매 글을 보고 연락했다가 “보증금이 추가로 필요하다”는 사기꾼의 말에 속아 추가로 송금한 것으로 알려졌다. 18만 홍콩달러(약 3180만 원)의 피해를 입은 이도 있다고 한다.

지드래곤이 홍콩에서 8년 만에 선보이는 이번 공연은 현지에서 큰 화제였고, 티켓 판매 시작과 동시에 전석 매진됐다. 암표 거래도 급증해 정가의 2~5배 가격에 거래되고 있는 것으로 알려졌다.

명보는 “공연 마지막 날 VVIP 좌석이 12만 홍콩달러(약 2100만 원)에 암표로 등장했다”라며 “정신 나간 가격”이라고 꼬집었다.

앞서 지난달 11~13일 지드래곤의 콘서트가 열린 대만에서도 비슷한 상황이 발생했다. 지드래곤 공연 티켓을 대량으로 매입한 후 고가에 판매해 2000만 대만달러(약 9억 원)를 챙긴 암표상이 적발된 것. 그는 8980대만달러(약 42만 원) 티켓을 최소 5만5000대만달러(약 258만 원)에 판매한 것으로 드러났다. 대만 당국은 해당 사건을 수사 중이다.

지드래곤은 지난 5월 일본 도쿄돔 공연을 시작으로 월드투어 ‘위버멘쉬’를 진행 중이다.