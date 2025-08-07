[헤럴드경제=박세정 기자] “합격하면 500만원 드립니다” (놀유니버스), “실제 근무와 상관없이 합격만 해도 2000만원 바로 지급합니다” (뤼튼테크놀로지스)

정보통신업계(ICT)에 파격적인 채용 ‘축하금’이 잇따라 등장하고 있다. 이름도 생소한 ‘합격 축하금’이다.

주로 인력 확보가 어려운 ‘테크, 기술’ 분야 인재를 모집하기 위해서다. ICT업계 채용 한파 속에서도 잠재력 있는 ‘기술 인력’ 확보는 여전히 과제가 되면서, 정식 근무도 전에 목돈을 ‘턱턱’ 제시하는 기업들이 늘고 있다.

ICT업계에 따르면 놀유니버스는 테크 분야(개발·보안·PM) 대규모 채용을 진행하면서, 합격자에게 500만원의 합격 축하금을 내걸었다.

놀유니버스는 NOL, NOL 인터파크, 트리플, 인터파크 글로벌 등 자사의 서비스를 기반으로 ‘글로벌 인공지능(AI)플랫폼’ 도약을 목표롤 내건 상태다. 이를 위해 기술 경쟁력 강화를 위해 이번 대규모 채용도 테크 분야에 집중됐다.

앞서 AI 스타트업 ‘뤼튼테크놀로지스’가 내건 합격 축하금은 더 파격적이다.

뤼튼테크놀로지스는 지난 4~6월 두 달에 걸쳐 핵심 인재 집중 채용을 위한 ‘쿼터백 프로젝트’를 진행하면서 합격만 해도 2000만원을 지급하는 파격 채용 정책을 선보여 화제가 됐다.

특히 합격 후 실제 근무 여부와 관계없이 정규직 채용 절차만 통과하면 축하금이 지급됐다. 최종 합격한 지원자가 입사를 포기해도 2000만원을 받을 수 있는 식이다. 더 나아가 내부 직원이 인재를 추천해 채용이 확정될 경우, 추천해 준 직원에게도 500만원의 인센티브를 지급했다.

뤼튼테크놀로지스 역시 AI 개발, 엔지니어 등 기술 분야 인재 확보가 절실했기 때문에 나온 정책이다. 특히 스타트업 특성상 인재 확보가 한정적인 만큼, 당장 입사하지 않더라도 20~30대 다양한 인재풀(POOL)을 마련하는 차원에서 파격적인 정책이 필요했던 것으로 업계는 보고 있다.

ICT업계에서 ‘합격 축하금’은 한 때 경쟁적으로 개발자를 채용하면서 도입된 적이 있다.

슈퍼캣의 역할수행게임(RPG) 전문 개발 자회사 슈퍼캣RPG은 지난 2023년 프로그래머 등 채용하면서 입사자에게 100만원을 지급하는 이른바 ‘웰컴 보너스’를 선보인 바 있다. 코로나가 한창이던 2020년 쿠팡은 개발직군 입사자에게 5000만원의 입사 축하금을 내걸었다. 당시 토스도 1억원 상당의 스톡옵션 또는 입사 축하금을 내걸었다. 네오플은 30평대 이상의 사택을 제공하는 등 앞다퉈 파격 혜택을 선보이기도 했다.

하지만 최근에는 채용 한파가 ICT업계 전반에 확산하면서, 입사 축하금은 한동안 보기 힘든 제도가 됐다. 이 와중에도 AI 기술 경쟁이 격화되면서 기술 인재에겐 채용 축하금을 다시 꺼내게 됐다. 업계 관계자는 “사라졌던 합격 축하금이 다시 등장할 정도로, AI 기술 경쟁에 대응할 기술 인력 확보가 시급하다는 것을 방증한 것”이라고 설명했다.