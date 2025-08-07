놀이환경 위생·안전 강화, 기생충 및 중금속 검사 병행 공동주택, 어린이집, 유치원 학교 내 모래놀이터 소독 무료 지원, 18일까지 신청 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 어린이에게 안전하고 깨끗한 놀이환경을 제공하기 위해 하반기 ‘모래놀이터 소독’을 시행한다.

지난 2018년부터 시작된 ‘어린이 모래놀이터 소독 사업’은 모래 속 세균과 동물 배설물 등 눈에 보이지 않는 위험 요인을 소독 작업을 통해 제거하여 기생충 감염을 예방, 놀이터를 이용하는 어린이를 안전하게 보호하기 위해 실시하고 있다.

구에서 관리하는 공원 내 모래놀이터는 물론 성동구 소재 공동주택, 학교, 유치원 및 어린이집을 대상으로 신청을 받아 매년 상·하반기 모래놀이터 소독을 무료로 지원하고 있다.

올해 상반기에는 관내 어린이집, 유치원 등 모래놀이터 총 58개소에 대한 소독을 완료하여 안전하고 쾌적한 놀이 활동공간을 제공했다.

모래 소독은 전담팀을 구성해 운영되며, 인체에 무해한 친환경 오존수를 활용하여 작업을 실시한다. 이와 함께 관내 어린이공원의 모래놀이터는 연 2회 기생충 검사와 연 1회 중금속 검사도 시행하고 있다.

모래놀이터 소독을 원하는 경우, 성동구청 누리집(홈페이지)에서 신청 서류를 내려받아 8월 7일부터 18일까지 성동구청 공원녹지과로 방문 또는 우편을 통해 신청하면 된다.

정원오 성동구청장은 “모래놀이터는 아이들이 많이 이용하는 놀이공간인 만큼 위생과 안전을 더욱 각별하게 관리하고 있다”며 “앞으로도 지속적인 모래놀이터 소독을 통해 어린이들이 안심하고 뛰어놀 수 있는 환경으로 유지될 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.