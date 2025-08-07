[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스 FC(LAFC)로 이적한 손흥민이 10년간 몸담았던 잉글랜드 프로축구 토트넘 동료들에게 눈물의 작별 인사를 전했다.

7일(현지시간) 토트넘은 공식 인스타그램을 통해 손흥민이 팀 동료들에게 남긴 영상 메시지를 공개했다.

영상 속 손흥민은 “얘들아 안녕, 전 캡틴이야”라며 “너희는 내게 전부였고 전사들이었다. 너희가 나를 존중해줘서 나는 매일 특별한 기분이었다”고 입을 열었다.

그는 “이제 마지막 순간이 왔다. 이제는 너희가 팀을 이끌어갈 차례”라며 “이 팀을 더 특별하고 빛나게 만들어줘”라고 했다.

이어 손흥민은 “멋진 추억들, 헌신, 나를 위해 해준 모든 것에 감사한다. 나는 너희를 진심으로 사랑한다. 이 팀의 일원일 수 있어 행복했다”고 말했다.

그러면서 “모두에게 최고의 행운이 함께하길 바란다. 우리는 언제나 친구다. 이 늙은이가 필요하면 언제든 연락해. 언제나 곁에 있을게”라고 덧붙였다.

한편 같은날 LAFC는 “토트넘에서 손흥민을 완전 영입했다”며 “축구 역사상 가장 재능 있고 인기 있는 아시아 선수 중 한 명인 손흥민은 토트넘에서 10년간 활약한 끝에 LAFC에 합류한다”고 공식 발표했다.

토트넘 역시 홈페이지 첫 화면에 “쏘니(손흥민의 별명)가 MLS의 LAFC로 떠났다”는 제목의 글을 띄워 이적을 공식화했다.