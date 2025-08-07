한국 고객만을 위해 제작한 특별 한정 에디션 올-일렉트릭 MINI 에이스맨 기반 특별 디자인 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] MINI 코리아가 MINI 브랜드의 국내 진출 20주년을 기념해 한국적인 디자인 요소들을 반영한 특별 한정 에디션 ‘MINI 어반 에이스’의 사전예약을 MINI 샵 온라인을 통해 진행한다고 7일 밝혔다.

MINI 어반 에이스는 MINI 코리아가 BMW 그룹 본사와 협력하여 오직 한국 고객만을 위해 기획하고 제작한 특별 모델이다. MINI의 새로운 순수전기 콤팩트 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘올-일렉트릭 MINI 에이스맨’을 바탕으로 제작된 이 모델에는 20주년, 태극기, 도시 등의 키워드를 감각적인 디자인으로 구현해 개성과 자신감을 표현하는 MINI 고유의 감성을 함께 담았다.

차체 외부에는 국내에서 판매되는 MINI 에이스맨으로서는 처음으로 인디고 선셋 블루 색상이 적용되며 하얀색에서 인디고 선셋 블루, 그리고 산 마리노 블루로 자연스럽게 이어지는 멀티톤 루프와 하얀색 사이드 미러캡이 어우러져 대담하면서도 감각적인 존재감을 드러낸다.

MINI 브랜드의 국내 진출 20주년을 기념하는 전용 디자인 요소들도 차체 곳곳에 반영된다. 보닛에는 태극기의 건곤감리 무늬를 형상화한 데칼과 함께 빨간색과 흰색을 조합한 전용 스트라이프가 운전석 앞쪽에 선명하게 부착되어 세련된 감각을 더한다.

차체 측면에는 스트라이프와 숫자 ‘20’을 조합한 20주년 기념 전용 사이드 데칼을 적용해 과거로부터 이어져와 미래를 향해 나아가는 MINI 코리아의 여정을 표현한다.

이 외에도 20주년 기념 특별 디자인 휠캡이 MINI 어반 에이스 전용 19인치 투톤 휠에 장착되며 ‘미니이십’ 엠블럼을 적용한 타이어 밸브캡, D-필러 상단에 자리한 태극문양 색상의 ‘미니이십’ 엠블럼 등을 통해 오직 한국에만 선보인 단독 모델만의 특별한 매력을 극대화한다.

MINI 어반 에이스에는 최고출력 218마력, 최대토크 33.7㎏·m을 발휘하는 전기모터와 함께 54.2㎾h 용량의 고전압 배터리가 탑재된다. 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데에 걸리는 시간은 7.1초이며 1회 충전 주행 가능 거리는 국내 환경부 인증 기준으로 312㎞다.

아울러 ▷MINI 오퍼레이팅 시스템 9과 티맵 기반 한국형 MINI 내비게이션 ▷스톱&고를 지원하는 액티브 크루즈 컨트롤과 차로 유지 어시스트 등을 더한 ‘드라이빙 어시스턴트 플러스’ ▷서라운드 뷰 및 리모트 3D 뷰, 드라이브 레코더 등을 포함한 ‘파킹 어시스턴트 플러스’ 등의 편의 사양도 기본으로 탑재된다.

MINI 코리아는 MINI 어반 에이스 구매 고객에게 전면 공기흡입구에 장착할 수 있는 ‘미니이십’ 고뱃지와 차량 유리 안쪽에 부착하는 ‘미니이십’ 스티커, 숫자 ‘20’이 양각된 에디션 전용 키캡 등을 함께 제공할 예정이다.

MINI 어반 에이스는 MINI 코리아의 온라인 판매 채널인 ‘MINI 샵 온라인’을 통해 단 60대 한정으로 사전예약을 받으며 가격은 6150만원(부가세 포함, 한시적 개별소비세 인하 기준)이다.