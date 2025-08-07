[헤럴드경제=이명수 기자] 개그맨 김병만(50)이 한강에서 야외 결혼식을 올린다.

김병만은 다음 달 20일 서울 서초구 한강세빛섬플로팅아일랜드 세빛섬 루프탑에서 웨딩마치를 울린다. 예비신부는 연하의 회사원이다. 당초 제주도에서 결혼식을 올릴 계획이었으나, 하객들을 배려해 바꿨다. 제주도에 신접살림을 차릴 예정이다. 이미 제주도로 이주했으며, 최근 체험형 테마 카페 ‘병만랜드’를 열었다. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 출연을 논의, 신부를 공개할 지도 관심사다.

부부는 청첩장에서 “서로가 마주보며 다져온 사랑을 이제 함께 한 곳을 바라보며 걸어갈 수 있는 큰 사랑을 키우고자 합니다. 저희 두 사람이 사랑의 이름으로 지켜나갈 수 있게 앞날을 축복해 주시면 감사하겠습니다”라고 했다.

김병만은 6일 유튜브 채널 ‘떴다! 김반장’을 통해 결혼식 초대 영상을 공개했다. “9월20일 결혼식을 올리게 됐다”며 “일일이 찾아뵙지 못한 걸 죄송하게 생각한다. 저희가 잘 살 수 있도록 많은 응원 부탁드린다”고 청했다.

김병만은 2023년 이혼한 지 2년 만의 재혼이다. 2010년 7세 연상 비연예인 A와 혼인신고했으나 2023년 갈라섰다. 김병만은 초혼, A는 삼혼이었다. 전처 A 딸은 파양하지 않은 상태이며, 재산분할과 호적 문제 등은 마무리 단계다. 2002년 KBS 개그맨으로 데뷔, ‘개그콘서트’ 코너 ‘달인’으로 인기를 끌었다. SBS TV ‘김병만의 정글의 법칙’(2011~2021)에서 10년간 활약했으며, 지난해 TV조선 ‘생존왕’에 출연했다.