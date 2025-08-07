[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 ‘투애니원’(2NE1) 박봄이 건강문제로 활동을 중단한다.

소속사 디네이션엔터테인먼트는 6일 “박봄이 투애니원 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다”며 “많은 팬들이 완전체 활동에 성원을 보내주고 있는 만큼 이러한 소식을 전하게 돼 마음이 무겁다”고 밝혔다.

“최근 의료진으로부터 충분한 휴식·안정이 필요하다는 소견을 받았다. 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다. 박봄이 회복할 수 있도록 팬들의 따뜻한 격려 부탁드린다. 빈자리가 느껴지지 않도록 최선을 다할 산다라박, CL, 공민지에게도 응원 보내 달라.”

투애니원은 지난해 데뷔 15주년을 맞아 8년 만에 재결합, 아시아투어를 이어왔다. 박봄은 잦은 스케줄 불참으로 우려를 샀다. 지난달 26일 컨디션 난조로 인해 ‘워터밤 부산 2025’ 무대에 오르지 못했다. 이달 3일 서울월드컵경기장에서 열린 ‘2025 쿠팡플레이 시리즈’ 2차전 토트넘 홋스퍼와 뉴캐슬 유나이티드 FC 경기 하프타임 공연에는 함께 했다.