[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 전진숙(광주 북구을) 의원은 6일 입장문을 내 최근 광주시의회 예결위원장 선출과정에서 불거진 논란에 대해 당에 엄중한 징계를 촉구했다.

전 의원은 “광주시의회 일부 시의원들이 예결위원장을 선출하면서 밀실 작당, 사실 은폐로 자리 나눠 먹기를 해 시민들에게 큰 상처를 입혔다”고 비판했다.

이번 사태와 관련된 민주당 소속 광주시의원 10명은 민주당 광주시당 윤리심판원에 회부된 상태다.

그는 “뒤늦게 전원이 예결위원을 사퇴한 것으로 일단락 지으려는 움직임이 있으나, 전원 사퇴는 잘못에 대한 최소한의 행동이지, 광주시민들에 대한 책임 있는 행동은 아니다”라며 “이는 ‘계엄은 있었지만 아무 일도 일어나지 않아 죄는 없다’는 윤석열의 궤변과 선이 닿아 있다”고 평가했다.

이어 “미리 당론으로 예결위원장을 정했음에도 이를 따르지 않았을 뿐만 아니라, 음주운전으로 민주당을 탈당한 무소속 의원과 내란 정당 국민의힘을 위원장과 부위원장으로 추천한 사실은 놀라움을 넘어 부끄러운 일”이라며 “시의회 민주당 의원들의 잘못된 행태는 결코 가볍게 생각하고 넘어가서는 안 될 일”이라고 밝혔다.

전 의원은 “공적 위상과 역할, 사적 관계를 구분하지 못한 더불어민주당 의원들에게는 윤리심판원 차원에서 준엄한 판단과 엄중한 징계가 있어야 한다”며 “민주당을 넘어 시민과 민주주의를 기만한 사람들에게 선처는 없다”고 강조했다.

앞서 광주시의회는 1년 전 민주당이 예결위원장으로 내정했던 서임석 의원을 제외하고 예결위를 구성해 갈등을 노출했고, 이후 민주당 소속이 절대다수인 상황에서 무소속 예결위원장과 국민의힘 부위원장을 선출해 논란을 빚었다.