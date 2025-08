블랙핑크 통산 9번째 10억 뷰 구독자 9820만 명 ‘유튜브 퀸’

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크의 ‘핑크 베놈(Pink Venom)’ 뮤직비디오가 10억뷰 고지를 밟았다.

4일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘핑크 베놈’ 뮤직비디오는 이날 오전 0시 52분께 유튜브 조회수 10억 회를 넘어섰다. 지난 2022년 8월 19일 공개된 지 약 3년 만이다.

‘전 세계에서 가장 큰 걸그룹’으로 불리는 블랙핑크는 총 10억 뷰 이상의 영상만 9편을 보유하고 있다. ‘뚜두뚜두’ (23억뷰), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ (21억뷰), ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 퍼포먼스 비디오(18억뷰)와 뮤직비디오(13억뷰), ‘붐바야’ (18억뷰), ‘마지막처럼’(14억뷰), 리사 솔로곡 ‘머니(MONEY)’ 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(11억뷰), 제니 솔로곡 ‘솔로(SOLO)’(10억뷰)가 10억뷰를 넘었다.

현재 블랙핑크의 채널 구독자는 총 9820만 명이며, 채널의 누적 조회수는 395억회 이상이다. 전 세계 아티스트 중 가장 많은 숫자다.

‘핑크 베놈’ 뮤직비디오는 공개 24시간 만에 유튜브 9040만 조회수를 달성, 여성 아티스트 세계 최고 기록을 새로 썼다. K-팝 걸그룹 중 가장 빠른 속도(29시간 35분)로 조회수 1억 뷰, 7일 반나절 만에 2억 뷰를 돌파했다.

이 곡은 블랙핑크 특유의 카리스마가 돋보이는 힙합 장르의 곡이다. 강렬한 비트와 어우러진 우리나라 전통 악기 사운드가 인트로부터 귀를 사로잡으며, 그 위로 얹어진 날렵한 래핑과 보컬이 귀를 사로잡는다.

현재 블랙핑크는 총 16개 도시·31회차에 걸친 월드투어 ‘데드라인’을 이어가고 있다.