[헤럴드경제=구본혁 기자] 고등과학원(KIAS)는 세계적인 석학인 대니얼 리(사진) 교수를 AI기초과학센터 석학교수로 임용한다고 30일 밝혔다.

미국 코넬 공과대학의 전기, 컴퓨터 공학 석좌교수로 재직 중인 다니엘 리 교수는 2028년 6월까지 재직할 예정이다.

고등과학원 AI기초과학센터는 AI 기본 원리 연구에서부터 고등수학, 이론물리, 계산과학 등 순수 기초과학 분야에의 응용 연구까지 포괄하는 인공지능 기초 연구를 수행하고자 2021년에 설립됐다.

대니얼 리 교수의 연구 분야는 로보틱스, 기계학습, 신경과학을 포함하는 AI분야다. 1999년 비음수 행렬분해 알고리즘을 개발한 논문 ‘Learning the parts of objects with nonnegative matrix factorization’은 머신 러닝 분야에서 1만7000회 이상 인용됐으며, 2025년 6월 현재까지 인용된 논문의 총 횟수는 약 4만9400회에 달한다.

그는 로봇 비전, 강화학습, 신경망 기반 제어 등의 기술로 10건 이상 미국 특허를 등록했으며, 삼성전자 글로벌 AI센터 부사장, 대한민국 과학기술정보통신부 AI 자문위원회 위원을 역임한 바 있다.

노태원 고등과학원 원장은 “AI 분야의 세계적인 석학, 대니얼 리 교수를 석학교수로 임용하게 되어 기쁘게 생각한다. 워크샵 개최, 공동 연구 등 다양한 방식을 통해 앞으로 대니얼 리 교수가 고등과학원에서 국내, 외 연구원들과 인공지능 분야의 질적 성장을 이뤄내기를 기대한다.”고 밝혔다.

한편 KAIST 부설 고등과학원은 우리나라 최초의 순수이론 기초과학 연구 기관으로, 한국의 기초과학을 세계적인 수준으로 끌어올리고자 1996년 10월에 설립된 과학기술정보통신부 산하 출연연구기관이다.