플래티넘 부스 운영 및 ‘큐어젯’ 주제 관련 강연 펼쳐...‘골프 레전드’ 박세리 감독 부스 방문 비롯해 풍성한 이벤트 진행

솔레노이드 기반 무바늘 약물 전달 기기 ‘큐어젯(CUREJET)’을 개발한 바즈바이오메딕㈜(대표 여재익)이 지난 5월 11일, 서울 강남구 코엑스(COEX) 3층 C홀에서 열린 「2025 대한레이저피부모발학회(이하 대피모, KALDAT) 선진 미용의료기기 박람회 및 제49차 춘계 국제학술포럼」에 참가했다고 14일 밝혔다.

대피모는 약 10,000여 명의 회원과 50여 명의 상임 학술이사를 중심으로, 피부 레이저를 비롯해 보툴리눔 톡신, 필러, 실 리프팅, 비만 및 탈모 치료, 지방흡입 및 모발 이식 등 헬스케어와 안티에이징을 기반의 학술 및 임상 지식을 공유하고 있는 한국 최대의 미용 학회다. 「대피모 선진 미용의료기기 박람회 및 국제학술포럼」를 통해 피부, 미용, 탈모, 비만 등의 분야와 관련한 최신 기술을 교류하며 발전적 담론의 장을 만들어가고 있다.

약 4,000여명이 참석한 이번 행사에서 플래티넘 부스를 운영한 바즈바이오메딕은 대표이사인 서울대학교 여재익 교수를 포함해 자사의 주력 제품인 실제 의료현장에서 ‘큐어젯’을 활용하고 있는 전문가들의 강연을 진행해 눈길을 끌었다.

먼저 여재익 교수는 ‘진보된 니들리스 약물주입 기술(Advanced Needle Free Technology)’ 주제로 강연을 펼쳤다. 이어 김진오 원장(New Hair Plastic Surgery Clinic)과 이지민 원장(Director Clinic (Gangdong)은 각각 ‘미용 병원에서 탈모 치료 세팅하기(Setting Up Hair Loss Treatment at a Cosmetic Clinic)’, ‘니들리스 제트 주사기를 활용한 흉터 치료의 새로운 패러다임(A New Paradigm of Scar Treatment with Needle-Free Jet Injector’ 관련 강의를 진행하였다.

이렇게 A룸에서 진행된 3건의 강의는 큐어젯에 대한 기술과 독보적인 특허 내용 뿐 아니라 흉터 및 모발 치료에 유용한 최신 연구 사례와 큐어젯 장비 사용 경험 및 노하우를 공유할 수 있었다. 더불어 NES 체험존에서 이유석 원장(Gangnam View Best Clinic)은 ‘제트인젝터를 이용한 모공과 흉터치료 실전’ 이라는 주제로 큐어젯의 실제 시술 원리에 대한 설명과 장비 시연을 진행해 참가자들의 이목을 사로잡았다.

이와 함께 바즈바이오메딕은 풍성한 이벤트도 마련했다. 한국 골프의 역사와 전설을 뛰어넘는 세계 넘버 원 희망의 아이콘 박세리 감독과 기념사진을 촬영할 수 있는 이벤트를 진행하여 참가자들의 큰 호응을 받았다.

이 외에도 디지털 배너 QR을 통한 큐어젯에 대한 이해도를 높일 수 있는 ‘큐어젯’ 관련 퀴즈 풀이 등 참가자들이 부스에서 제품 시연 외에도 다양하게 즐길 수 있는 거리를 제공하였다.

바즈바이오메딕 관계자는 “이번 행사는 ‘큐어젯’의 특장점과 실제 의료현장에서의 활용 사례 등을 중점 소개하는 동시에 부스를 방문한 참가자들을 위한 다채로운 이벤트를 통해 소중한 추억도 만들 수 있었던 특별한 시간이었다”라며 “앞으로도 보다 많은 분들에게 ‘큐어젯’을 알릴 수 있도록 다양한 행사 참석 및 프로모션 등을 운영할 계획이다”라고 밝혔다.