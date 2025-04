‘2025 부활절 퍼레이드’…6000여명 행렬·3만여명 참여 한국 선교 140주년 기념 역사 내용도

[헤럴드경제=김현경 기자] 가시 면류관을 쓰고 피투성이가 된 예수가 십자가 못박혀 들어올려진다. 십자가를 지고 가는 행렬이 이어진다. 예수가 부활하고, 침울했던 분위기는 환희로 바뀐다.

19일 서울 광화문광장에서 열린 ‘2025 부활절 퍼레이드’는 예수의 죽음과 부활을 소재로 한 뮤지컬 공연과 행렬이 교차되며 시선을 사로잡았다. 비바람이 거센 궂은 날씨에도 흔들리지 않는 노래와 안무는 지나가던 비기독교인들도 멈춰 서서 보게 만들었다.

올해로 세 번째를 맞는 부활절 퍼레이드는 ‘그분이 살아계시기에 우리가 여기에 있습니다(Because He lives, We can face tomorrow!)’를 주제로 성대하게 펼쳐졌다. 60개 팀, 6000여 명의 행렬 참가자 등 총 3만여 명이 함께 예수 부활을 기념하는 거룩한 행진을 벌였다.

이번 퍼레이드는 한국 선교 140주년을 기념해 더욱 특별하게 열렸다. ▷약속의 시작 ▷고난과 부활 ▷한반도와 복음 ▷미래의 약속을 주제로 총 4막으로 구성돼 성경의 대서사와 함께 한국 기독교 140년의 역사를 오롯이 담아 냈다. 구약시대 하나님의 말씀을 보관했던 언약궤 행렬을 시작으로 예수님이 첫 기적을 베풀었던 가나안 혼인잔치의 물 항아리, 골고다 언덕에서의 십자가 고난, 예수 그리스도의 부활과 승천 등 성경의 장면들을 그대로 재현했다. 또한 개화기 당시 시대상을 재현한 다양한 소품들과 초기 선교사들의 활동을 재연해 한국 기독교의 역사를 전달했다.

이번 퍼레이드는 지난해와 달리 각 주제별 전문 공연이 함께 진행됐다. 도구들을 활용한 일반 행렬 뿐 아니라 구간별 퍼포먼스를 강조하는 주제 퍼레이드로 세분화돼 한 편의 대형 뮤지컬을 방불케 했다. 주제별 전문 공연은 서울거리예술축제 연출 감독, 제4회 궁중문화축전 제작총감독을 역임한 조형제 총감독이 연출을 맡았으며 20여 명의 전문 연기자들이 함께해 일반 시민들에게도 전하고자 한 부활 소망의 메시지를 보다 입체적으로 표현했다.

특히 140년 전 한반도에 본격적인 선교를 시작한 언더우드, 아펜젤러 선교사의 후손들이 직접 행렬에 참여해 의미를 더했다. 언더우드 선교사의 4대손 피터 언더우드 씨와 아펜젤러 선교사의 5대손 매튜 셰필드 씨는 이날 퍼레이드 개막식에 참석해 축하 메시지를 전한 데 이어 초기 선교사들의 활동을 재연한 대형 범선 플로트카에 직접 탑승해 언더우드, 아펜젤러 선교사의 헌신을 기념했다.

또한 이번 퍼레이드는 부활 승천하는 예수와 빈 돌무덤, 복음 통일을 꿈꾸며 제작된 대형 남북한 병행 성경, 광조동방 대형 십자가, 세기를 넘어 믿음을 지켜온 100년 교회 등 다양한 대도구를 선보이며 다채로운 볼거리를 제공했다.

퍼레이드에는 전문 연기자뿐 아니라 전국의 교회, 단체, 학교 등에서 단체로 참석해 자리를 풍성하게 만들었다. 어린 아이들과 가족 단위의 참가자도 다수 눈에 띄었다.

한편 육조마당과 가도공간에는 33개의 상설 부스가 설치돼 퍼레이드 참가자는 물론 많은 관람객들에게 다양한 이벤트를 실시했다. 햇살콩, 러브그로우레터 등 최근 주목 받는 크리스천 크리에이터들과 함께 청년들의 건강한 기독교 문화를 소개하는 부스를 설치해 청년들과 기독교의 열린 소통의 장도 마련했다. 또한 사랑의 우체통, 포토존 등 온 가족이 참여하는 활동을 제공해 시민들과 함께하는 장을 꾸몄다.

이어 오후 6시 30분부터는 광화문 특설 무대에서 박정현, 데이브레이크 등이 함께하는 부활절 기념음악회 ‘2025 조이플 콘서트’를 열어 더욱 다채로운 기독교 문화축제를 만들었다.