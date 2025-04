[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대는 바이오생명공학부 생명과학전공 동물생리학실험실 소속 박상훈 학생이 SCIE급 국제 저명 학술지 Genes & Diseases (IF: 6.9; JCR 분야 상위 8.1%)*에 제1저자로 연구 논문을 게재하며 탁월한 연구역량을 국제적으로 인정받았다고 4일 밝혔다.

박 학생의 논문은 ‘Identification of a disease-associated germline mutation (A64T) of the ring finger protein 186 gene (RNF186) in Korean patients with ulcerative colitis (국내 궤양성 대장염 환자에서 발견된 RNF186 유전자의 질병 관련 생식세포 돌연변이(A64T)의 규명)’라는 제목으로 궤양성 대장염(ulcerative colitis) 환자에서 질병 감수성과 관련된 유전 변이를 체계적으로 분석한 연구다.

이번 연구는 궤양성 대장염 환자와 건강한 대조군을 대상으로 질병유전체학적 분석을 통해 수행했으며 특히 RNF186 유전자의 A64T 변이가 한국인 궤양성 대장염 환자 집단에서만 나타나는 희귀 돌연변이임을 최초로 보고했다.

이 변이는 장 점막 항상성 유지에 중요한 RNF186 단백질 기능에 영향을 미치며 아시아 인구에서의 궤양성 대장염 유전적 감수성 인자로 작용할 가능성이 제기된다.

박상훈 학생은 “연구하는 동안의 노력이 인정받아 성취감을 느끼고, 연구하는 데 도움을 주신 김용찬 교수님과 원세영 박사님께 감사합니다”며 소감을 밝혔다.

교신저자인 김용찬 교수는 “작은 것을 놓치지 않으려는 학생의 열정과 성실함이 창의성으로 발현돼 국제적으로 그 우수함을 인정받게 돼 자랑스럽다”고 말했다.

