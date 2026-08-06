온라인 유통·플랫폼 투자 영향…외형은 성장

[헤럴드경제=김진 기자] CJ프레시웨이는 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 14% 줄어든 235억원으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

2분기 매출은 전년 동기 대비 4.5% 증가한 9232억원을 기록했다. 취급고(GMV)는 1조3629억원으로, 같은 기간 13.3% 증가했다.

CJ프레시웨이는 온라인 유통 사업 확대와 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 투자가 영업이익 감소에 영향을 미쳤다고 분석했다.

식자재 유통 및 급식사업 전 부문은 외식 경기 둔화에도 불구하고 성장세를 이어갔다.

외식 식자재 및 식품원료 유통사업 매출은 전년 동기 대비 6.4% 늘어난 4184억원을 기록했다. 이 중 온라인 사업 매출 증가율은 51%에 달한다. 지난 3월 지분을 인수한 B2B 식자재 플랫폼 ‘식봄’이 성장을 견인했다. 2분기 식봄 거래액(GMV)은 누적 1513억원을 기록하며 전년 동기 대비 25.8% 증가했다.

식품 원료 부문과 프랜차이즈 경로도 성장했다. 식품 원료 부문 매출은 전년 동기 대비 14.3%, 프랜차이즈 경로의 취급고 매출은 11% 증가했다.

급식사업 매출은 전년 동기 대비 2.9% 증가한 4983억원을 기록했다. 급식 식자재 부문은 키즈 및 학교 급식 경로를 중심으로 매출이 증가했다. 단체급식 부문은 4.9% 성장했다.

특히 신규 수주 규모가 43.7% 눌었다. 육군훈련소와 해병대 1사단 등 군급식을 포함한 신규 사업장을 잇달아 확보한 영향이다. 컨세션 경로 매출은 21% 성장했다.

CJ프레시웨이는 하반기에도 식봄을 중심으로 온라인 사업 경쟁력을 강화할 방침이다. 상품과 물류 서비스 고도화를 통해 고객 편의와 운영 효율을 높이는 데 역량을 집중할 계획이다.

임성철 CJ프레시웨이 최고재무책임자(CFO)는 “식자재 유통 및 급식사업의 본원적 경쟁력과 초격차 역량 강화를 위한 계획된 투자로 지속 가능한 성장 기반을 만들어가겠다”고 말했다.