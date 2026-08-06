천안 축협 사무실, 서울 축구회관 대상

[헤럴드경제=김도윤 기자] 경찰이 6일 충남 천안에 있는 대한축구협회 사무실과 서울 종로구 축구회관(구 대한축구협회 사무실)에 수사관을 보내 압수수색에 나섰다.

2024년 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에서 대한축구협회 임원 등의 부당한 개입이 있었는지를 확인하기 위해서다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전 9시부터 압수수색에 나섰다. 지난 4일 홍 전 감독을 피의자 신분으로 처음 소환 조사한 지 이틀 만에 이뤄진 강제수사다. 종로 축구회관은 오전 중에 종료했고, 천안 협회 사무실은 여전히 진행 중이다.

이날 압수수색 영장에는 업무방해 등 혐의가 적시됐다.

압수수색팀의 핵심 목표는 감독 후보를 선별하는 축구협회 전력강화위원회와 국가대표 지원팀, 월드컵 지원팀 등을 대상으로 국가대표팀 감독 후보 추천과 최종 선임 과정이 담긴 협회 내부 자료를 확보하는 것이다. 수사관들은 협회 관계자들의 휴대전화와 PC 내부 자료 등을 집중적으로 확보 중인 것으로 전해졌다.

홍 전 감독과 정몽규 전 대한축구협회장 등은 지난 7월 2일 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)로부터 강요·협박·업무방해·업무상 배임 등의 혐의로 고발됐다.

금융범죄수사대는 현재 홍 전 감독을 비롯한 축구협회 관련 고발 사건 9건을 병합해 수사 중이다.