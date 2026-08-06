‘푸드 AI 360’ 글로벌 론칭…트렌드 분석부터 기획·개발 통합

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당이 트렌드 분석부터 상품 기획·개발, 소비자 반응 모니터링까지 지원하는 AI(인공지능) 플랫폼 ‘푸드 AI 360’을 론칭했다고 6일 밝혔다.

‘푸드 AI 360’은 식품마케팅실과 AX/DX담당이 협업해 자체 개발한 마케팅 인텔리전스 솔루션이다. 트렌드 캐칭, 콘셉트 개발·평가, 시장 반응 모니터링으로 이어지는 프로세스를 하나의 플랫폼으로 통합했다.

CJ제일제당은 지난해 6월 국내 사업부에 먼저 적용했다. 미국을 두 번째 적용 국가로 선정해 올해 6월 말 도입을 마쳤다. ‘콘셉트 스튜디오’ 기능은 예측 트렌드를 제품 아이디어로 구체화하고 제품 방향성과 특징, 패키지 형태 등을 시각화해 제안한다. AI 기반 평가로 소비자 예상 반응과 강점, 보완점을 사전에 검토할 수 있다.

6월 출시한 ‘말차 햇반’도 플랫폼을 활용해 개발됐다. CJ제일제당은 말차 트렌드의 지속 가능성을 확인하고, 건강한 원료와 편의성이 결합된 소비자 니즈를 제품 콘셉트로 구체화했다. 출시 반년 만에 판매량 140만개를 돌파한 ‘비비고 연어 스테이크’도 마찬가지다. 단백질 카테고리 내 소비 흐름이 화이트미트와 수산 단백질 중심으로 이동하고, 고등어에서 연어 등으로 소비자 선호가 다변화되는 트렌드를 반영했다.

CJ제일제당은 최근 햇반, 다시다, 비비고 등 브랜드를 스낵과 음료 카테고리로 확장했다. ‘푸드 AI 360’은 올해 미국을 시작으로 일본, 유럽 등에 도입할 예정이다. 회사 관계자는 “‘앞으로도 소비자 니즈를 차별화된 제품으로 빠르게 구현해 세계 시장에서 K-푸드 성장을 가속할 것”이라고 말했다.