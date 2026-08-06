10일 청와대에서 메가프로젝트 점검회의 주재

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “임기내 착공, 임기내 반도체 생산까지”

이재명 대통령이 호남권 반도체 클러스터의 빠른 추진을 위해 오는 10일 오후 2시 청와대에서 3대 메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의를 직접 주재한다.

반도체 산업의 핵심요소로 뽑히는 전력과 용수 여기에 정주여건 준비사항 들이 구체화된 수치로 나올지 관심사다. 특히 광주군공항 이전 후보지인 무안군이 재협상 카드를 꺼내든 상황에서 이 문제를 어떻게 해결할지도 지역내 핫이슈다.

2차 회의에는 산업통상자원부와 국방부, 국토교통부, 기후에너지환경부 등 관계부처가 총출동한다. 지난달 6일 첫 회의 이후 한 달여 만에 다시 열리는 후속 점검 자리다.

회의에는 산업통상부와 국방부, 국토교통부, 기후에너지환경부 등 관계부처와 삼성전자·SK하이닉스 등 참여 기업 관계자들이 참석할 것으로 알려졌다.

이번 회의에서는 광주 군공항 이전을 전제로 한 반도체 국가산업단지 부지 조성 방안과 전력·용수 공급 일정이 집중적으로 다뤄질 전망이다.

1차 회의에서 부지가 확정된 만큼 2차 회의에서는 토지 보상 절차와 조성 일정 단축 방안이 구체적으로 다뤄질 전망이다.

정부가 관계부처 협의를 통해 이들 절차를 동시에 진행하거나 일부 행정절차를 병행할 수 있는 방안을 모색한다.

반도체 생산시설 가동에 필요한 기반시설 대책도 주요 의제로 꼽힌다. 호남권 반도체 클러스터에는 하루 65만t가량의 산업용수와 6.3GW 규모의 추가 전력이 필요할 것으로 추산된다.

기존 전남광주통합특별시 관련 특별법과 국가첨단전략산업법, 산업입지법 등을 활용해 인허가와 국가산단 지정, 기반시설 설치 절차를 단축할 수 있는 만큼 이를 총괄할 범정부 지원특별위원회 구성과 운영 방식의 구체화에 시선이 쏠린다.