창업진흥원 ‘4대 도메인 AX 프로그램’ 2차 밋업데이 개최 159개 스타트업 몰려 경쟁률 7.3대1…22개 협업 과제 확정 HD현대삼호·호반건설·IBK기업은행·한국수자원공사 등 참여

[헤럴드경제=홍석희 기자] 인공지능(AI) 기술을 보유한 스타트업이 대기업과 공공기관이 제시한 산업 현장의 과제를 해결하는 공동 실증 사업이 본격화됐다. 제조와 금융, 콘텐츠, 바이오·헬스 등 4대 분야에서 총 22개 협업 과제가 추진되며, 스타트업은 최대 1억원의 사업화 자금과 함께 수요기업의 데이터와 설비, 테스트베드 등을 활용할 수 있게 된다.

창업진흥원은 지난 5일 서울 팁스타운에서 ‘링크업(Link-up) 4대 도메인 AX 프로그램’ 2차 수요기업-창업기업 밋업데이를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 사업에는 HD현대삼호, 호반건설, IBK기업은행, 한국수자원공사, 한국수목원정원관리원, 국민건강보험 일산병원, 한국잡월드 등 대기업과 공공기관, 병원 등이 수요기업으로 참여했다. 이들이 제안한 22개 협업 과제를 수행할 스타트업을 모집한 결과 159개사가 지원해 7.3대1의 경쟁률을 기록했다.

최종 선정된 협업 과제는 제조 AI 12개, 바이오·헬스 AI 4개, 콘텐츠 AI 3개, 금융 AI 3개다. 세부적으로는 AI 드론을 활용한 병해충 정보 수집과 댐 하류 안전관리 시스템, AI 기반 대형 크레인 레일 점검 로봇, 공동주택 생활지원 로봇, 자율주행 차량 제어 기술, AI 기반 정수장 운영 시스템 등이 포함됐다.

금융 분야에서는 IBK기업은행의 AI 기반 펀드 가입 고객 자산관리 체계 구축, 한국평가데이터의 경영현황 질의응답형 AI 분석 시스템 등이 추진된다. 콘텐츠 분야에서는 대교의 LLM 기반 자동 첨삭 시스템과 한국잡월드의 AI 진로설계 플랫폼 구축 등이 선정됐다.

바이오·헬스 분야에서는 국민건강보험 일산병원의 치료보조 헬스케어 제품 임상 실증과 호반건설의 건설현장 안전·건강 모니터링 플랫폼, 공동주택 AI 헬스케어 플랫폼 구축, HLB생명과학R&D의 AI 신약개발 과제 등이 포함됐다.

특히 이번에는 한국수자원공사와 한국수목원정원관리원, 국민건강보험 일산병원, 한국잡월드 등 공공기관과 병원이 대거 참여하면서 상수도 설비와 산림, 의료, 고용 등 그동안 스타트업이 접근하기 어려웠던 분야에서 실증 기회를 확보했다는 점이 특징이다.

행사에서는 협업 계약과 지식재산권 관련 교육이 진행됐으며, 참여 기업들은 실증(PoC) 범위와 일정, 데이터 제공 방식 등을 협의했다.

창업진흥원은 사업 운영을 총괄하며 서울경제진흥원, 성균관대학교 산학협력단, 국가독성과학연구소 등과 함께 스타트업당 최대 1억원의 협업 자금을 지원한다. 실증 이후에는 공동 사업화와 후속 구매, 해외 진출까지 연계 지원하고 내년 초 성과공유회를 개최할 계획이다.

유종필 창업진흥원장은 “159개 스타트업이 지원했다는 것은 기술을 검증할 산업 현장에 대한 수요가 그만큼 크다는 의미”라며 “수요기업의 인프라와 창업기업의 기술이 실제 사업 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.