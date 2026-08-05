마약 투약 혐의로 불구속 송치 경찰 “타살 정황 확인되지 않아”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 필로폰 투약 혐의로 검찰에 송치된 반페미니즘 단체 ‘신남성연대’ 대표가 5일 인천 영종도의 한 아파트에서 숨진 채 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있다.

경찰에 따르면 이날 오전 8시즘 인천시 중구 영종도의 한 아파트에서 A 씨(35)가 추락해 숨졌다.

현장에서는 현재까지 유서는 발견되지 않았으며, 경찰은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

A 씨는 지난해 5월 인천시 중구의 한 모텔에서 마약류인 필로폰을 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 경찰 수사를 받았다.

당시 경찰이 A 씨의 소변을 국립과학수사연구원에 의뢰해 정밀 감정한 결과 마약류 양성 반응이 확인됐다.

A 씨는 “텔레그램에서 마약을 구매했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 불상의 인물이 특정 장소에 마약을 숨겨두고 구매자에게 위치를 알려주는 이른바 ‘던지기’ 수법으로 A 씨에게 마약을 전달한 것으로 보고 수사했다. 이후 A 씨를 불구속 상태로 검찰에 송치했다.

경찰 관계자는 “정확한 사망 경위 등을 확인하고 있다”며 “타살 정황은 확인되지 않았다”고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 같은 어려움을 겪는 가족이나 지인이 있다면 자살예방상담전화 109 또는 SNS 상담 ‘마들랜’을 통해 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다.