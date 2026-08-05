[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이아현이 세 차례의 결혼과 이혼을 돌아보며 첫 번째 남편에게 미안한 마음을 전했다.

5일 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’에는 ‘이렇게 사랑스러운 사람이었어? 배우 이아현의 매력에 푹 빠지다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이아현은 “연예인이 된 후 세 번의 이혼을 했다. 26살 때 어린 나이에 결혼했다. 성격이 급해서 속전속결이었다. 괜찮은 분이었는데, 결혼 후 성격 차이로 부딪혔다. 어렸을 때라 생각도 짧아서 이혼하게 됐다”고 했다.

이어 “두 번째 분은 저랑 같은 계통에 계셨는데, 술도 안 마셔서 절 잘 이해할 거로 생각했다. 무던한 성향이라 믿음이 갔다. 살다 보니까 그 분한테 어려운 일이 생겨서 이혼까지 갔다”고 했다.

그러면서 “세 번째 결혼한 분의 경우, 그 시기에 아이들이 아빠를 원해서 빨리 아빠를 만들어 주고 싶었다. 제가 아이들을 입양했는데, 늘 부족함 없이 해주고 싶었다. 그래서 아빠를 만들어 주고 싶었는데, 이혼하게 돼 애들한테 미안하게 됐다”고 이야기했다.

그는 “첫 번째 남편에게는 지금도 미안한 마음이 있다“고 말해 눈길을 끌었다.

이어 “그분도 저랑 결혼하지 않았으면 소박하게 잘 살 수 있던 사람 아닌가 하는 생각도 든다. 최근 수년 동안 연애 프로그램을 보면서 ‘사람은 저런 건데, 누구나 저럴 수 있는 건데... 누구나 부족한 면이 있는데 왜 나는 그걸 못 참았을까’ 하는 마음이 들더라“고 털어놨다.

그러면서 “지금의 내가 첫 번째 그분을 만났다면 이혼은 안했을 거라는 생각을 한다. 어리기도 했고 성격이 불 같았으니까. 좀 미안하다”고 고백했다.

이아현은 또 “당시 마음이 힘들어서 기도를 하며 울었다”며 “자다가도 울컥해서 일어나기도 했다”고 지난 시간을 돌아보며 눈시울을 붉혔다.

이아현은 지난 1997년 결혼했으나 파경을 맞았다. 이후 두 차례 더 결혼과 이혼을 겪었다. 현재는 입양한 두 딸을 양육 중이다.