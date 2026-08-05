[헤럴드경제=장윤우 기자] 개그맨 이상준이 미국 로스앤젤레스(LA) 공연 논란에 사과했다.

5일 이상준은 자신의 인스타그램에 “공연 중 불편함을 느끼신 분들이 계셨다는 걸 확인했다”며 “즐겁게 웃으려고 오셨을 텐데 너무 죄송하다. 다시 한번 죄송하고 또 죄송하다”고 밝혔다.

이상준은 “제가 공연하면서 너무 재미있게 했다고 기억되는 공연 중에 LA 3시, 7시 두 공연은 무조건 포함될 정도로 즐겁게 했다”며 “웃음이 클수록 제가 더 재미를 느끼기에 저도 텐션이 올라간다. 제가 들었던 LA 공연의 웃음소리는 저조차 너무 행복했다”고 공연 자체에 대한 소회를 먼저 적었다.

이상준은 “계속해서 연구하고 공부하고 점점 나아지는 모습 보여드리고 정말 큰 웃음 만드는 노력을 계속하겠다”며 “다시 한번 죄송하다”고 덧붙였다.

앞서 이상준은 지난 2일(현지시간) 미국 LA에서 스탠드업 코미디 공연 ‘이상준쇼’를 열었다. 이날 공연에는 약 1700명이 찾았다.

공연 직후 온라인에는 음향과 진행을 지적하는 후기가 잇따랐다. 맨 앞줄에서 150달러(약 21만3000원)에 관람했다는 한 누리꾼은 “음향시스템은 완전 엉망에 뭐라고 하는지 하나도 안 들렸다”며 “나뿐만 아니라 왼쪽 사이드 앉은 사람들 전부 안 들렸다고 불만 많았다”고 주장했다.

티켓값으로 173달러(약 24만6000원)를 냈다는 누리꾼은 “음향이 안 좋아서 잘 들리지도 않고, 10분 늦게 무대에 등장하는 배짱은 뭔가”라고 했다. 유튜브에서 본 레퍼토리가 대부분이었고 공연이 1시간 남짓 진행돼 아쉬웠다는 반응도 나왔다.

반면 뒤쪽 좌석에서는 음향이 괜찮았고 즉석에서 주고받는 애드리브가 재미있었다며 만족스러웠다는 상반된 후기도 있었다.

한편 이상준은 LA를 시작으로 애틀랜타와 워싱턴DC, 뉴욕, 캐나다 토론토에서 북미 투어를 이어간다.