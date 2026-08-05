고객행복센터 내 전화말벗서비스 전담조직 신설

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은은 중증장애인의 고용기회를 확대하고 농촌지역 및 독거 어르신의 정서적 돌봄을 지원하기 위해 고객행복센터 내 전화말벗서비스 전담조직을 신설하고, 중증장애인 재택근무형 기간제 근로자를 채용한다고 5일 밝혔다.

채용된 근로자는 전화 말벗서비스를 신청한 어르신에게 정기적으로 안부전화를 걸어 건강과 일상을 살피고, 따뜻한 대화를 나누는 말벗 역할을 수행하게 된다. 농협은행은 두 자릿수 인력을 채용할 계획이라고 밝혔다.

이번 채용은 출퇴근이나 이동에 어려움을 겪는 중증장애인이 자택에서 안정적으로 근무할 수 있도록 마련된 재택근무형 일자리로, 근로자가 자신의 생활환경에서 업무을 수행하면서 어르신에게 지속적인 소통과 정서적 지지를 제공한다는 점에서 의미가 있다.

특히, 중증장애인에게는 직무 수행을 통한 사회참여와 경제활동의 기회를 제공하고, 어르신에게는 외로움을 덜고 일상의 안부를 나눌 수 있는 소통의 기회를 제공하는 상생형 사회공헌 일자리 모델이다.

NH농협은행 관계자는 “이번 채용은 중증장애인의 경제활동 참여 기회를 확대하는 동시에 사회적 관심과 돌봄이 필요한 어르신에게 따뜻한 안부를 전하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 장애인과 어르신이 서로에게 힘이 되는 사회적 가치 창출 모델로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

채용 대상은 재택근무가 가능한 중증장애인이며, 지원서는 8월 4일부터 8월 12일까지 NH농협은행 채용홈페이지를 통해 접수한다. 자세한 지원 자격과 근무조건, 채용 절차 등은 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.