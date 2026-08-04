[헤럴드경제=나은정 기자] 서범수 국민의힘 의원이 4일 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자 김진주(가명)씨가 참석하는 형사소송법 개정 관련 국회 간담회를 앞두고 동료 의원과 선 넘은 농담을 주고받았다가 사과했다.

서 의원은 이날 페이스북에 사과문을 올려 “오늘 보완수사권 폐지 관련 긴급 토론회 시작 전, 제가 실언을 했다”며 “어떤 변명도 하지 않겠다. 전적으로 제 잘못”이라고 말했다.

그는 “범죄 피해의 고통을 결코 가볍게 입에 올려서는 안 되는 것이었다. 무엇보다, 힘든 시간을 견디고 용기를 내어 토론회에 참석해 주신 피해자분께서 뒤늦게 이 발언을 접하고 받으셨을 상처를 생각하면 고개를 들 수 없다”며 “피해자분과 가족분들께 머리 숙여 사죄드린다”고 고개를 숙였다.

이어 “보완수사권 폐지로 억울한 피해자가 생겨서는 안 된다는 절박한 마음으로 마련된 자리에 함께한 사람으로서 스스로 그 무게를 지키지 못했다”며 “그 책임은 온전히 제게 있다”고 자성했다. 그러면서 “피해자분께서 허락해 주신다면 직접 찾아뵙고 사죄드리겠다”며 “다시는 이런 일이 없도록 저 자신을 돌아보고 또 돌아보겠다”고 했다.

서 의원은 이날 무소속 한동훈 의원이 주최하고 ‘부산 돌려차기’ 사건 피해자 김씨가 참석하는 간담회가 시작되기 전, 맞은 편에 앉은 진종오 국민의힘 의원에게 “돌려차기 한번 하지”라고 발언한 사실이 알려져 논란이 일었다. 이에 진 의원은 ‘저는 발보다 손을 더 잘 쓴다’는 취지로, 농담조로 답한 것으로 알려졌다.

당시 김씨는 아직 간담회장에 도착하지 않은 상태였지만, 성폭력 사건 피해 사실을 농담의 소재로 삼았다는 점에서 부적절하다는 지적이 나왔다.

진 의원도 이날 입장문을 통해 “토론회 시작 전 저의 부적절한 발언으로 상처받으신 피해자님과 참석자 여러분, 국민께 진심으로 사죄드린다”며 “이번 일을 계기로 피해자의 아픔을 더욱 깊이 헤아리고, 공인의 말 한마디가 갖는 무게를 다시 한번 되새기겠다”고 밝혔다.

이와 관련해 피해자인 김씨는 “볼 필요도 없고 사과받을 생각도 없고 토론회 전이니 그 이후에 꼭 범죄 피해가 가볍지 않음을 느끼셨길 바란다”며 “지금 중요한 건 범죄 피해자들이 지옥 속에 살고, 국민이 지옥 속에 살게 됐다는 거다. 그 쟁점에 집중해주기를 바란다”고 연합뉴스에 말했다.