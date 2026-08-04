[헤럴드경제=나은정 기자] 아이돌 그룹 데뷔를 두 달 앞두고 돌연 잠적한 일본인 연습생이 검찰에 넘겨졌다.

4일 연합뉴스에 따르면 서울 영등포경찰서는 사기 혐의를 받는 일본인 연습생 A(29)씨를 지난달 29일 불구속 송치했다. A씨는 현재 한국에 머물고 있는 것으로 알려졌다.

A씨는 국내 기획사를 통해 남성 6인조 그룹 멤버로 데뷔를 앞두고 있었다. 그러나 데뷔를 약 두 달 앞둔 지난해 12월, “신뢰 관계가 붕괴했다”는 말만 남긴 채 사라졌다.

당시 해당 그룹은 이미 뮤직비디오 촬영을 마치고 음원과 멤버들의 얼굴까지 공개한 상태였는데, A씨가 잠적하면서 소속사는 결국 A씨를 제외한 5인 체제로 그룹을 재정비해 데뷔시켰다.

소속사는 전속계약을 맺었던 A씨가 이미 다른 기획사 소속으로, 몰래 ‘이중 계약’을 했다는 사실을 뒤늦게 발견해 지난 3월 경찰에 고소장을 제출했다.

소속사 측은 당시 소장에서 “A씨가 우리 회사 이전에 계약한 회사에서도 돌연 연락을 끊고 잠적한 것으로 확인했다”며 “한국 기획사들과 계약해 막대한 투자를 받은 뒤, 활동을 시작할 때가 되면 일본으로 도망가는 행위를 반복해 온 것”이라고 주장했다.

소속사는 A씨의 잠적으로 연습생 훈련비를 비롯해 노래·안무 제작비, 녹음비, 뮤직비디오 촬영비, 숙소 임대료, 식비 등 약 5743만원의 피해가 발생했다고 주장했다.

소속사의 고소를 접수한 영등포경찰서는 그동안 A씨를 출국정지하고 수사를 이어왔다. 출국정지는 외국인에 대한 출국금지 조치다.