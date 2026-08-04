[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 시크릿이 세대별 춤 영상을 올렸다가 50대를 조롱했다는 논란에 휘말렸다.

최근 시크릿 공식 SNS와 유튜브 쇼츠에는 ‘POV : 몸보다 의욕이 앞설 때’라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.

영상에서 멤버들은 신곡 아이스크림에 맞춰 같은 춤 동작을 ‘20대’, ‘30대’, ‘50대’로 나눠 선보였다. ‘20대’는 자연스럽게 춤을 소화하는 모습, ‘30대’는 과장되면서도 농염하게 동작을 하는 모습이었지만, ‘50대’는 뚝딱거리면서 우스꽝스러운 몸짓으로 춤을 추는 설정이었다.

댓글창에는 비판이 쏟아지고 있다. 누리꾼들은 “와 진심 감다뒤(감 다 죽었다)”, “50대 비하하는 거냐”, “20대인 나도 기분 나쁘다. 우리는 50대 안 오냐”, “박진영, 엄정화 등 50대 댄스 가수들도 활동 중인데 이런 걸 왜 하는지”, “왜 굳이 세대 갈등을 만드는 콘텐츠를 올리냐”, “50대를 일부러 부족해 보이게 표현한 것 같다”, “이건 조롱으로 느껴진다” 등의 반응을 남겼다.

반면 일부 팬들은 “그냥 가볍게 웃자는 콘텐츠 아니냐”, “그저 밈을 따라한 것일 뿐”이라며 과도한 해석을 경계했다.

한편 시크릿은 지난 6월 새 멤버 예빈을 영입하고 징거, 전효성 3인조로 12년만에 활동을 재개했다.