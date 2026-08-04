동문건설이 공급하는 ‘동작 센트럴 동문 디 이스트’가 정당계약을 진행 중이다. 단지는 서울 동작구 장승배기역 인근에 위치해 교통 접근성과 생활 인프라를 갖춘 입지로 관심을 받고 있다.

단지는 지하철 7호선 장승배기역과 인접해 있으며, 1·9호선을 이용할 수 있는 노량진역도 도보권에 위치한다. 향후 서부선(새절역~서울대입구역)이 개통되면 장승배기역은 환승역으로 기능이 확대될 예정이다.

도로교통 여건도 갖췄다. 한강대교와 올림픽대로, 강변북로 등을 이용해 서울 주요 지역으로 이동할 수 있다.

단지 인근에는 동작구청과 동작구의회, 보건소 등 공공기관이 위치하며, 상업·문화시설 이용도 가능하다. 주변에는 약 1만 가구 규모의 노량진뉴타운을 비롯해 흑석뉴타운과 상도 일대 정비사업 등이 추진되고 있어 주거환경 변화가 기대된다.

교육환경으로는 영화초를 비롯해 장승중, 영등포중, 영등포고 등이 인접해 있으며, 장승공원과 용마산공원, 여의도한강공원, 보라매공원 등 녹지공간도 이용할 수 있다.

의료시설로는 보라매병원, 가톨릭대학교 여의도성모병원, 중앙대학교병원 등이 있으며, 더현대 서울과 타임스퀘어, 신세계백화점 타임스퀘어점, 롯데백화점 등 대형 상업시설도 비교적 가까운 거리에 위치한다.

분양가는 전용면적 59㎡ 기준 최고 약 16억7,100만원이다. 회사 측은 최근 공급된 인근 신규 단지와 비교해 가격 경쟁력을 갖춘 점을 특징으로 소개했다.

분양 관계자는 “교통 여건과 생활 인프라, 주변 정비사업 등에 대한 문의가 이어지고 있다”며 “정당계약도 일정에 맞춰 진행 중”이라고 말했다.

‘동작 센트럴 동문 디 이스트’ 분양 홍보관은 서울시 동작구 상도동에 마련돼 있으며, 정당계약은 8월 3일부터 5일까지 진행된다.