8월 6일 송파구청서 ‘심쿵데이’ 10주년 기념식…드림스타트 졸업 대학생에 장학금 전달 취약계층 가족 120명 초청해 문화‧정서발달 위한 뮤지컬 관람 ·가족 외식 등 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“어릴 적 심쿵데이를 통해 가족과 함께했던 추억은 제 마음속에 오래도록 남아있습니다. 그 사랑을 딛고 더 큰 꿈을 향해 나아가는 멋진 어른이 되겠습니다”

드림스타트를 통해 어엿한 대학생으로 성장한 이OO학생이 송파구와 후원기관에 전한 진심 어린 소감이다.

서울 송파구(구청장 서강석)가 취약계층 아동들에게 잊지 못할 하루를 선물하는 드림스타트 대표 후원사업 ‘심쿵데이’가 올해로 10주년을 맞아 오는 8월 6일 특별한 기념식을 개최한다고 밝혔다.

먼저, 구는 6일 오전 10시 송파구청 10층 더라운지에서 후원업체 대표와 드림스타트를 졸업한 대학생 및 가족 등 20여 명을 초청해 ‘심쿵데이’ 10주년 기념식을 연다.

2017년부터 시작된 ‘심쿵데이’는 지역 내 환경업체 후원을 통해 경제적 어려움으로 문화·정서적 자원이 부족한 취약계층 아동들에게 특별한 체험 프로그램을 지원해 왔다. 지난 10년간 후원 금액은 누적 8000만 원에 달한다.

이번 기념식에서는 지난 10년의 발자취를 돌아보고 나눔을 꾸준히 실천해 온 후원기관에 감사의 마음을 전하는 시간을 갖는다.

특히, 드림스타트 졸업 대학생에게 전하는 ‘장학금 전달식’이 눈길을 끈다. 과거 드림스타트 지원을 받으며 어엿하게 성장한 대학생 3명에게 새로운 출발을 응원하는 장학금을 전달할 예정이다.

기념식 이후에는 관내 취약계층 아동과 가족 120명을 초청해 제10회 ‘심쿵데이’ 행사를 개최한다.

구는 드림스타트 아동 가족과 함께 ▷뮤지컬 ‘언더 더 씨’를 관람 ▷전국 2000여 개 외식업체에서 사용할 수 있는 외식 식사권(1인당 3만원)을 지원하여 아이와 부모가 함께하는 소중한 추억을 선사할 예정이다.

올해는 본에코, 초록숲, 방산산업, 미도정업, 오투환경, 푸른도시, 세랑환경, 서울녹색산업 등 8개 환경업체와 우리은행 송파금융센터가 참여해 지역사회 나눔에 힘을 보탠다.

서강석 송파구청장은 “10년이라는 긴 시간 동안 취약계층 아동을 위해 나눔을 실천해주신 모든 후원기관에 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 송파의 도움이 필요한 아동들이 환경에 구애받지 않고 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있도록 민관이 적극 협력하여 다양한 사회복지 사업을 확대해 가겠다”고 밝혔다.