폭염특보 기간 살수차 7대 투입…낮 최고기온 시간대 집중 살수 주요 간선도로·버스중앙차로 등 대상 도시열섬 현상 완화 및 미세먼지 제거 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 여름철 폭염에 선제적으로 대응하고 쾌적한 도로환경을 조성하기 위해 주요 도로변을 중심으로 도로 물청소를 대폭 강화한다.

이번 사업은 서울시 도로청소 종합계획과 폭염 대비 매뉴얼에 따라 폭염특보(폭염주의보·경보) 발령 시 도로 면의 온도를 낮춰 도시열섬 현상을 완화, 도로에 쌓인 미세먼지와 먼지를 제거해 구민들에게 보다 쾌적하고 안전한 보행환경을 제공하기 위해 추진된다.

구는 폭염특보가 발령되는 9월까지 12톤급 대형 고압살수차 5대와 중소형 살수차 2대 등 총 7대를 투입한다. 낮 최고기온 시간대인 오전 10시부터 오후 4시까지 주요 간선도로와 일반도로, 버스중앙차로 등을 중심으로 집중 살수 작업을 실시한다.

특히 회전 브러시를 사용하지 않고 살수차를 운행해 도로 측구와 중앙차로를 중심으로 충분한 용수를 살수하는 방식으로 작업을 진행한다.

또, 청소용수는 지하 유출수 급수전을 최대한 활용해 수자원을 절약, 작업 과정에서 발생할 수 있는 물튀김 등 주민 불편을 최소화할 수 있도록 안전운행에도 만전을 기할 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “폭염 기간 집중적인 도로 물청소를 통해 도심 열기를 식히고 구민들이 체감할 수 있는 쾌적한 도로 환경을 만들 것”이라며 “앞으로도 기상 상황에 맞춘 철저한 도로 정비와 효율적인 청소 체계 구축을 통해 구민의 건강과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.